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رياضة

إقصاء مولودية الجزائر

علي بهلولي
  • 2028
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إقصاء مولودية الجزائر

ودّع فريق مولودية الجزائر لكرة القدم مساء الأربعاء، سباق رابطة أبطال إفريقيا.

وتعادلت المولودية سلبا مع المضيّف نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في مباراة إياب الدور ربع النهائي.

ولُعبت هذه المباراة بِمدينة جوهانسبورغ الجنوب إفريقية، تحت إدارة حكم الساحة الإيفواري إبراهيم الخليل طراوري.

وكان لقاء الذهاب بِالجزائر قد انتهى بِخسارة “العميد” بِهدف لِصفر، وهي الحصيلة العامّة التي أبعدت رجال المدرب خالد بن يحي عن المضمار القارّي.

وسيُركّز زملاء المهاجم زكريا نعيجي الآن على مشوار البطولة الوطنية ومحاولة الاحتفاظ بِاللقب، حيث تتصدّر مولودية الجزائر لائحة الترتيب، بِفارق 4 نقاط عن المطارد شباب بلوزداد.

وبقيت لِفريق مولودية الجزائر في منافسة البطولة الوطنية، عشر مقابلات.

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