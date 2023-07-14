إقصاء مُنافسَين لـ “الخضر”

خاض منتخبان من أصل خمس فرق مُنافسة لـ “الخضر” في تصفيات مونديال 2026، بطولة رسمية هذه الأيّام.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من منتخبَي بوتسوانا والموزمبيق، اللّذَين شاركا في دورة “كوسافا” بِجنوب إفريقيا، انطلاقا من الـ 5 من جويلية الحالي.

وتحضر وقائع هذه البطولة منتخبات جنوب القارّة السّمراء، وهي مُنافسة مُعتمدة من قبل “الكاف”.

وودّع منتخبا بوتسوانا والموزمبيق بطولة “كوسافا” 2023 من الدور الأوّل.

وفازت بوتسوانا (1-0) على إسواتيني، ثم خسرت (1-2) أمام جنوب إفريقيا، وتعادلت سلبا مع ناميبيا. فتموقعت ثانية في لائحة ترتيب الفوج الأوّل، وفشلت في بلوغ محطّة نصف النّهائي، أو حتّى حصد أفضل رتبة ثانية، التي افتكّتها زامبيا.

وفي الفوج الثالث، وعكس بوتسوانا، لعبت الموزمبيق بِالفريق المحلّي، فتعادلت (1-1) مع أنغولا، ثم انهزمت (0-1) أمام اللوزوطو، بينما فازت (1-0) على جزر موريس. فتموقعت ثالثة في لائحة الترتيب وأُقصيت. عِلما أن المنافسة بلغت محطّة نصف النّهائي، وما زالت مُستمرّة إلى غاية الأحد المُقبل.

بقيت الإشارة إلى أن منتخب الموزمبيق للاعبين المحلّيين المُشارك في “شان” الجزائر 2023، درّبه التقني شيكينيو كوندي، الذي يُشرف حاليا على فريق الأكابر. فانهزم لاعبوه بـ (0-1) أمام رجال مجيد بوقرة، وتموقع منتخبه ثانيا، قبل أن يُقصى بـ (1-3) أمام مدغشقر في ربع النّهائي.