إقصاء ناديَين من حظيرة النّخبة وتأهّل فريق من الدرجة السادسة

سُجّلت نتيجتان لافتتان عصر السبت، في مقابلات الدور الـ 16 من عمر منافسة كأس الجزائر.

وفشل نادي مولودية البيّض في بلوغ محطّة ثمن النهائي لِمسابقة كأس الجمهورية، بعد خسارته خارج القواعد أمام فريق أولمبي أقبو.

ومعلوم أن مولودية البيّض تنتمي إلى القسم الأول، بينما ينشط أولمبي أقبو (ولاية بجاية) في الدرجة الثالثة.

وعلى غرار مولودية البيّض، ودّع فريق آخر ينتمي إلى القسم الأوّل مضمار الكأس، وهو أمل الأربعاء، لكنّه خسر أمام منافس ينشط في حظيرة النخبة، وهو نادي جمعية الشلف صاحب تتويج عام 2005.

واجتاز نجم البرواقية عقبة المُنافس نجم البسباس، لِيُواصل النادي الأوّل و”الصغير” مغامراته في حقل كأس الجمهورية.

وإذا كان نجم البسباس (ولاية الطارف) ينتمي إلى القسم الثالث، فإن نجم البرواقية (ولاية المدية) ينشط في الدرجة السادسة، وهو النادي الأدنى تصنيفا الذي بقي في المضمار.

وتُجرى آخر مقابلات الدور الـ 16 الثلاثاء المقبل، فيما لُعبت مواجهتان عصر الجمعة.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

أ.الأربعاء 1 – ج.الشلف 2

أ.أقبو 3 – م.البيّض 2

ن.الخروب 2 – م.بريكة 0 / نجم الخروب (ولاية قسنطينة، ينتمي إلى القسم الثاني).

ش.المشرية 0 – ش.برج منايل 1 / شباب برج منايل (ولاية بومرداس، ينشط في الدرجة الثانية).

م.حاسي مسعود 4 – أ.المدية 2 / مولودية حاسي مسعود (ولاية ورقلة، يلعب في القسم الثالث).

ش.الزاوية 1 – ا.سوف 0 / شباب الزاوية (ولاية البليدة، ينشط في الدرجة الثالثة).

ش.الأبيار 3 – ش.العزازقة 0 / شبيبة الأبيار (ولاية الجزائر، يلعب في القسم الثالث).

ن. البرواقية 2 – ن.البسباس 1