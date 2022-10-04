إقصاء 3 منتخبات من “كان” الجزائر للأشبال بِسبب الغش في أعمار اللاعبين

أقدمت “الكاف” على إقصاء منتخبات جيبوتي والسودان وليبيريا لِأقلّ من 17 سنة، من تصفيات بطولة إفريقيا لِهذه الفئة، بِسبب الغش في أعمار اللاعبين.

وتحتضن الجزائر نهائيات كأس أمم إفريقيا لِصنف الأشبال، في شهر أفريل 2023.

ولجأ اتحاد شرق ووسط إفريقيا لِكرة القدم إلى الفحص الطبي عن طريق الرّنين المغناطسي، وتبيّن فيما بعد وجود لاعبين في صفوف منتخبَي جيبوتي والسودان، تتجاوز أعمارهم 17 سنة. وهو ما أجبر “الكاف” على إقصاء الفريقَين.

وأعادت “الكاف” سحب القرعة الخاصّة بِهذه المنقطة، حيث تشكّل الفوج الأوّل من منتخبات إثيوبيا والصومال وتنزانيا، وضمّت المجموعة الثانية فرق أوغندا والبورندي وجنوب السودان. وبعد إجراء ثلاث جولات من الدور الأوّل، يتأهّل رائد ووصيف كل فوج لِمحطّة النصف النهائي. وعقب إقامة هذا الدور، يحجز المنتخبان اللّذان يُنشّطان المباراة النهائية تأشيرتَي المشاركة في “كان” الجزائر 2023 للأشبال.

ودوّن اتحاد غرب إفريقيا لِكرة القدم الملاحظة السلبية ذاتها تُجاه منتخب ليبيريا، فأبعدت “الكاف” هذا الفريق عن التصفيات.

وبِإقصاء ليبيريا، تأهّل منتخبا موريتانيا وسيراليون “آليا” للدور نصف النهائي، عن الفوج الأوّل. في انتظار أن يُرافقهما منتخبان آخران عن المجموعة الثانية للمنطقة الغربية “أ”، المُشكّلة من السنيغال ومالي وجزر الرأس الأخضر. على أن يحجز منتخبا المباراة النهائية تأشيرتَي المُشاركة في “كان” الجزائر 2023 لِصنف أقلّ من 17 سنة.

تأهّل 4 منتخبات

حجزت أربعة منتخبات إفريقية للأشبال مقعدا لها، في نهائيات البطولة القارية لِهذه الفئة نسخة 2023.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا أشبال لِكرة القدم، في أفريل 2023.

وفضلا عن الجزائر مستضيفه “كان” صنف أقلّ من17 سنة، تأهّلت منتخبات مصر عن منطقة شمال إفريقيا، وبوركينا فاسو رفقة نيجيريا عن منطقة غرب إفريقيا الفوج “ب”.

ويُشرف على تدريب المنتخب الوطني لِأقلّ من 17 سنة، التقني رزقي رمان.

وتبقى في المزاد 8 تأشيرات أخرى، تُلعب مقابلاتها لاحقا، عن مناطق غرب إفريقيا الفوج “أ”، ووسط القارّة السّمراء، وشرق إفريقيا، وجنوب القارّة السّمراء.

وتُقام البطولة الإفريقية أشبال نسخة الجزائر 2023، بِحضور 12 منتخبا، يُقسّمون على 3 مجموعات، تضمّ كلّ واحدة منها 4 فرق مناصفة. وبعد 3 جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ربع النهائي، فضلا عن أحسن منتخبَين حازا الرّتبة الثالثة.

وتفتكّ المنتخبات الأربعة التي تبلغ نصف النهائي، تأشيرات تمثيل إفريقيا في مونديال الأشبال، المُبرمج بِالبيرو في النصف الثاني من عام 2023.