إقصاء 80 ناجحا في مسابقة شبه الطبي بـ”تصريح كاذب”

بعد احتجاجات الراسبين بالبيّض

كشفت مصادر مطلعة، بأن مصالح وزارة الصحة قد قامت بإقصاء ما يزيد عن 79 مترشحا ناجحا في مسابقة أعوان شبه الطبي التي جرت شهر مارس الفارط بولاية البيض.

وكانت المسابقة قد عرفت منذ يومها الأول فوضى عارمة وشكاوى من طرف بعض المترشحين الذين قاموا بمراسلة الجهات المركزية، الأمر الذي كان وراء فتح تحقيق وتدقيق في قائمة 270 ناجح، ليتم اكتشاف “بأن حوالي 30 بالمائة منهم قد أدلوا بتصريحات كاذبة”، كونهم من حملة شهادة البكالوريا، في حين أن شروط المسابقة المبينة في وثيقة التعهد التي أمضى عليها الممتحنون، تنص صراحة على أن يكون المترشح حائزا على مستوى السنة ثالثة ثانوي فقط.

وحسب مصدر مقرب من مديرية التربية لولاية البيض التي تولت التدقيق في ملفات المترشحين بطلب من مصالح الصحة، أنها تمكنت في وقت قياسي من ضبط التصريحات المغلوطة بفضل رقمنة الملفات، ليتم التأكد من صحة تصريحات ما يقارب 180 مترشح غير حائز على شهادة البكالوريا، في حين أن 80 مترشحا آخر سيتم استبدالهم من القائمة الاحتياطية، لتمكين جميع الناجحين من مباشرة عملية التكوين بمعهد تكوين شبه الطبي ببلدية البيض في أقرب وقت ممكن.