إقصاء 84 مترشحًا من مسابقة القضاء بسبب الغش

تم ضبطهم خلال الاختبارات الكتابية

كشفت مصادر “الشروق” بأنه تم إقصاء 84 مترشحا في الاختبارات الكتابية لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء بعد ضبطهم في حالة غش باستعمال الهواتف النقالة وسماعات “البلوتوث”.

وتم كشف حالات الغش خلال فترة الامتحانات التي دامت ثلاثة أيام من 28 حتى 30 سبتمبر المنصرم في مراكز الامتحان عبر كليات جامعة الجزائر1 وجامعة الجزائر3 التي جرت فيها المسابقة، وتنافس فيها حوالي 9521 مترشح للظفر بـ200 منصب مخصص للطلبة القضاة لسنة 2021 .

وتميزت المسابقة بتنظيم محكم، فيما تم الحرص على نزاهة الاختبارات الكتابية والتصدي لأي محاولة غش، وهو ما أسفر عن كشف 84 حالة وإقصاء المترشحين الذين تم ضبطهم من قبل القائمين على الحراسة وبحوزتهم أجهزة “بلوتوث” وهواتف نقالة ووسائل تكنولوجية لغرض استخدامها في الغش .

جدير بالذكر أن المدرسة الوطنية للقضاء خلال الإعلان عن رزنامة الامتحانات الكتابية والمقبولين لاجتياز المسابقة، نبهت المعنيين وحذرتهم من أي محاولة غش، وبأنه في حال تم ضبط أي مترشح في حالة غش سيتعرض للإقصاء مع المتابعة الجزائية طبقا لأحكام المواد 253 مكرر 6 حتى 253 مكرر 12 من قانون 20-06 المتضمن قانون العقوبات.