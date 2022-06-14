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الجزائر
بعد عامين من الانقطاع والشوق للبيت الحرام

إقلاع أول رحلة للحجاج الجزائريين

بلقاسم حوام
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إقلاع أول رحلة للحجاج الجزائريين

تنطلق الأربعاء صباحا أول رحلة للحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة، في حدود الثامنة و15 دقيقة، على متن الخطوط الجوية الجزائرية، والتي تقل 180 من أعضاء البعثة و57 حاجا، على أن تستمر الرحلات إلى غاية 04 جويلية القادم.

وتأتي هذه الرحلة الأولى، للحجاج الجزائريين، بعد عامين من الانقطاع، بسبب جائحة كورونا، ورغم ارتفاع تكاليف هذه الشعيرة والقيود الصحية المفروضة على الوافدين للبقاع المقدسة، أكدت مصادرنا أن جميع أفراد البعثة المكونين من 18696 حاجا أتموا الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحج، وتم ضبط التفاصيل التنظيمية مع الشركاء في الداخل على غرار الوكالات السياحية والديوان الوطني للسياحة والنادي السياحي الجزائري، وإتمام جميع الاتفاقيات مع المتعاملين السعوديين لاستقبال الحجاج الجزائريين في أحسن الظروف .

وبالنسبة للحجاج المصابين بالكوفيد، أكدت مصادرنا أن الديوان الوطني للحج حضر جيدا لهذه العملية، عن طريق تأجيل رحلات الحجاج الحاملين للفيروس، والتي تستمر طيلة 20 يوما، “علما أن فترة النقاهة للحجاج المصابين بكورونا تتمثل في تسعة أيام”، والإشكال حسب المصادر يخص الحجاج المبرمجين في الرحلات الأخيرة والذين يصعب نقلهم بعد نهاية برنامج الرحلات الجوية التي تنتهي يوم 04 جويلية.

وبخصوص الصعوبة التي رافقت عملية الحجز الالكتروني لتذاكر الطيران، أكد ديوان الحج أنه تم تجاوزها وضبط جميع الرحلات وحصول جميع الحجاج على تذاكرهم، بالإضافة إلى نجاح عملية الحجز الالكتروني للغرف بفنادق الحجاج بمكة المكرمة، عبر بوابة الحج الجزائرية.

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