“إكسبو فورماتيك” أول معرض للتكوين والوظائف الحديثة في الجزائر

تنظيم الطبعة الأولى بـ"صفاكس" بين 6 إلى 9 أكتوبر القادم

يحتضن قصر المعارض “صفاكس” بالصنوبر البحري بالعاصمة خلال الفترة ما بين 6 إلى 9 أكتوبر القادم، معرض “فورماتيك إكسبو”، لإبراز حدث مهني رائد في التكوين والإدارة وحلول تخطيط موارد المؤسسات وإدارة علاقات العملاء، كركائز أساسية لتعزيز تنافسية الأعمال والابتكار.

ويجمع المعرض، حسب بيان الإدارة المشرفة عليه، تحوز “الشروق” نسخة منه، مسؤولين، ورؤساء مؤسسات، وقادة أعمال، ومديري الموارد البشرية، ومدمجي التكنولوجيا، والخبراء والشركات الناشئة، الذين يلتفون حول رؤية مشتركة هي “تسريع التحول الرقمي ودعم تطوير المهارات”.

ويضع “فورماتيك إكسبو” التكوين في قلب التحول الرقمي، من خلال الجمع بين الشركات ومؤسسات التكوين والمبتكرين من أجل الترويج لحلول مثل التعلم الالكتروني، أنظمة تخطيط موارد المؤسسة، أنظمة إدارة علاقات الزبائن، والتكنولوجيا الغامرة.

وأكد المصدر أن التكوين المهني أصبح رافعة إستراتيجية أساسية في عالم تتغير فيه المهارات بسرعة، حيث يأتي معرض “فورماتيك إكسبو”، للاستجابة إلى الحاجة الملحة لتكييف البرامج وآليات التكوين مع التحولات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل.

ويعتبر العارضون، وهم مدارس وجامعات ومراكز تكوين، ومطوري الحلول الرقمية، والشركات الناشئة التكنولوجية الكبرى، هيئات وأشخاص لجذب اهتمام الزوار من صناع القرار ورجال الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية والطلبة والأساتذة وهيئات التكوين والمؤسسات العمومية.

ويتطلع معرض “فورماتيك إكسبو”، في طبعته الأولى، إلى أن يصبح المنصة المرجعية في افريقيا لتسريع اعتماد الحلول التكنولوجية والتكوينية من أجل مجتمعات واقتصاديات متطورة.

ويتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من 10 آلاف زائر مهني من مختلف القطاعات، ومشاركة أكثر من 100 عارض، حيث يقدم فرصة الانغماس في التقنيات والممارسات التي تشكل مستقبل التكوين والمانجمنت.

ويتخلل المعرض ندوات رفيعة المستوى حول القيادة والتحول الرقمي ووظائف المستقبل، وورش عمل تفاعلية مخصصة للحلول العملية للمنظمات، ومسابقة للمبتكرين لتعزيز المواهب والمبادرات المحلية وأيضا فتح مساحة التواصل بين الشركات.