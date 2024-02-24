“إكواس” ترفع العقوبات على النيجر بأثر فوري

أعلنت المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقا “إكواس”، عن رفع العقوبات الاقتصادية عن النيجر وإعادة فتح الحدود وتسيير الرحلات الجوية فوق البلاد بأثر فوري.

الإعلان برفع العقوبات، قامت به المجموعة اليوم، السبت 24 فيفري، عقب القمة الاستثنائية لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أبوجا، وهو الإجتماع الذي خصص لمناقشة قرار بوركينا فاسو ومالي والنيجر بالانسحاب من المجموعة.

وكانت كل من بوركينا فاسو، ومالي والنيجر أعلنت انسحابها من المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس”، يوم الأحد 28 جانفي 2024 في بيان مشترك.

الدول الثلاثة أعلنت انسحابها من المجموعة التي تقول أنها وبعد 49 سنة من الوجود “ابتعدت عن مُثُل آبائها المؤسسين وعن الوحدة الأفريقية.”

رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بولا تينوبو، الذي يترأس المجموعة قال إن القضايا “على الرغم من أنها شاقة، إلا أنها تمثل فرصة للإيكواس لإعادة تأكيد التزامها برؤية آبائنا المؤسسين والمبادئ التي يقوم عليها التزامنا بالسلام، الأمن والتكامل الإقليمي”.

وأضاف رئيس “إكواس” أن “الديمقراطية ليست أكثر من إطار سياسي وطريق لتلبية الاحتياجات والتطلعات الأساسية للشعب” ليردف تينوبو “لهذا السبب يجب علينا إعادة النظر في نهجنا الحالي في السعي إلى تحقيق النظام الدستوري في أربع من دولنا الأعضاء”.

بولا تينوبو حث الدول الثلاث التي قررت الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على إعادة النظر في قراراتها وعدم الالتفات إلى الأمر.

وعقب الإنقلاب العسكري في النيجر في 26 جويلية 2023، قامت المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقا “إكواس” في 30 جويلية 2023، بفرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها.

لتسوء بعدها العلاقة بين السلطات الجديدة في النيجر والمجموعة، أدت إلى قرار كل من بوركينا فاسو، ومالي والنيجر الإنسحاب منها.