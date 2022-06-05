-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه يحذر من موجة حر شديدة عبر هذه الولايات
منوعات

“إلا رسول الله يا مودي”.. هاشتاج يجتاح الشبكات ردا على سياسي هندي

سمية سعادة
  • 937
  • 0
“إلا رسول الله يا مودي”.. هاشتاج يجتاح الشبكات ردا على سياسي هندي
أرشيف

عبّر الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تغريدة لسياسي هندي أساء فيها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتساءل المتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا، الحاكم في الهند، عبر حسابه الرسمي على تويتر، عن سبب زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها وهي لم تبلغ حينها العاشرة من عمرها.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية أن السؤال يحمل في ثناياه إساءة للمصطفى، وتعديا سافرا على الخطوط الحمراء، ورفعوا وسما بعنوان #إلا-رسول-الله-يا-مودي، حيث تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجّه العلامة محمد حسن الددو نداءا إلى الأمة الإسلامية، جاء فيه” نصرة لرسول الله في مشارق الأرض ومغاربها، أن يغضبوا لرسول الله كل بقدر استطاعته بعد إساءة المتحدث الرسمي للحزب الهندي الحاكم لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعريض لأمنا عائشة… اغضبوا يا أمة المليار”.

ونشرت الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام تغريدة في صفحتها على تويتر، قالت فيها:” إساءات الحكومة الهندية بحق جناب رسول الله ﷺأصبحت مكررة حد المنهجية الأمر الذي يوجب على الأمة الإسلامية جمعاء أن تهب للدفاع عن نبيها والضغط من أجل طرد السفير الهندي في بلدانها حتى تعلم الحكومة الهندية أن الإساءة لرسول ﷺ جريمة لا تمر وخطأ لا يغتفر”.

ونبّهت الهيئة الإسلامية إلى أنه من ” واجب المسلمين تجاه من يسب الإسلام ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقاطعوه سياسيا واقتصاديا انتصارا لله ولرسوله وللمسلمين، فلا خير في علاقة دبلوماسية لم تحفظ للأمة عزتها”.

ودعا مغردون، عبر تويتر، إلى مقاطعة جميع المنتجات الهندية حتى “تعرف حكومة الهند أن المسلمين لا يقبلون أن يهان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم” ونشروا صورا للبضائع المستهدفة.

يذكر، أن عناصر من الشرطة الهندية شنّت اعتداءات على المسلمين بالضرب بالعصي والإهانة والاعتقالات جراء دفاعهم عن دينهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

مقالات ذات صلة
الطبخ الجزائري الأفضل عربيا في 2022.. بفضل 3 أطباق

الطبخ الجزائري الأفضل عربيا في 2022.. بفضل 3 أطباق

برشلونة يفتح “كامب نو” لإقامة حفلات الزفاف

برشلونة يفتح “كامب نو” لإقامة حفلات الزفاف

وفاة رجل ساجدا بالمسجد النبوي.. صورة تهز العالم الإسلامي

وفاة رجل ساجدا بالمسجد النبوي.. صورة تهز العالم الإسلامي

هذا موعد عيد الأضحى 2022.. حسب تقويم رسمي في السعودية

هذا موعد عيد الأضحى 2022.. حسب تقويم رسمي في السعودية

DJ Snake: سأبقى وفيا لجذوري الجزائرية من كل مكان في العالم

DJ Snake: سأبقى وفيا لجذوري الجزائرية من كل مكان في العالم

السعودية: قرار جديد يخص عبوات ماء زمزم

السعودية: قرار جديد يخص عبوات ماء زمزم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد