إلتماس 10 سنوات سجنا لوزير المالية السابق محمد لوكال

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد يوم الخميس، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا في حق وزير المالية السابق محمد لوكال. مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار.

ويتابع لوكال في قضية تتعلق بإبرام 3 اتفاقيات، بين البنك الخارجي الجزائري، ومكتب الدراسات الأجنبي “ديلويت”.

كما التمست عقوبة 5 سنوات سجنا في حق كل من ” ب . زين الدين “، المدير المركزي المكلف بالتقارير والإحصائيات، والمتهم ” ص.محمد”. مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار لكليهما.

كما طالب ممثل الحق العام بمصادرة جميع العقارات والمنقولات والأرصدة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق، مع مصادرة شقة سكنية في فرنسا.