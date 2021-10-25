-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
القرار يخص أحياء سكنات الترقوي العمومي

إلحاق تسيير خزانات المياه بـ”الجزائرية للمياه” و”سيال”

فاتح. ع
  • 93
  • 0
إلحاق تسيير خزانات المياه بـ”الجزائرية للمياه” و”سيال”
محمد طارق بلعريبي

وجه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، الاثنين، تعليمات تقضي بتحويل مهمة تسيير خزانات المياه الموجودة بأحياء سكنات الترقوي العمومي إلى مؤسسة “الجزائرية للمياه” وشركة “سيال”.

وجاءت هذه التعليمات خلال ترأس بلعريبي لاجتماع بمقر الوزارة مع مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حسب منشور في الصفحة الرسمية على فايسبوك.

وخصص الاجتماع لاستعراض وضعية كل الأحياء التي تسير من طرف مؤسسة “أ بي إي” المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وطرق نقل التسيير من المؤسسة إلى جمعيات الأحياء وذلك وفق ما ينص عليه قانون الترقية العقارية 11/04.

ويبلغ عدد الأحياء التابعة للمؤسسة 86 حيا من أصل 114 على المستوى الوطني، حسب نفس المصدر.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى وتيرة إنجاز خزانات المياه التي تزود كافة أحياء سكنات الترقوي العمومي، إذ أعطى بلعريبي، تعليمات بتحويل كل الخزانات إلى شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال” ومؤسسة “الجزائرية للمياه”.

وترأس بلعريبي اجتماعا آخر جمعه بالمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وكذا مدير مؤسسة فرع التسيير العقاري “جيست إيمو” قصد دراسة السبل الكفيلة بتحسين طرق تسيير أحياء “عدل”.

مقالات ذات صلة
الجزائر تفتتح سفارة في كيغالي الرواندية

الجزائر تفتتح سفارة في كيغالي الرواندية

الأزمة مع المغرب وفرنسا وملفات مالي وليبيا.. تصريحات جديدة للعمامرة

الأزمة مع المغرب وفرنسا وملفات مالي وليبيا.. تصريحات جديدة للعمامرة

قلق جزائري عميق إزاء تفشي الإرهاب في أفريقيا

قلق جزائري عميق إزاء تفشي الإرهاب في أفريقيا

عيادات “الدياليز” تطالب برفع قيمة تعويضات حصص العلاج

عيادات “الدياليز” تطالب برفع قيمة تعويضات حصص العلاج

تعويض 500 ألف تذكرة غير مستعملة

تعويض 500 ألف تذكرة غير مستعملة

رئيس الجمهورية يسدي وسام الاستحقاق للصحفي الراحل كريم بوسالم

رئيس الجمهورية يسدي وسام الاستحقاق للصحفي الراحل كريم بوسالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد