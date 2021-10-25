إلحاق تسيير خزانات المياه بـ”الجزائرية للمياه” و”سيال”

القرار يخص أحياء سكنات الترقوي العمومي

وجه وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، الاثنين، تعليمات تقضي بتحويل مهمة تسيير خزانات المياه الموجودة بأحياء سكنات الترقوي العمومي إلى مؤسسة “الجزائرية للمياه” وشركة “سيال”.

وجاءت هذه التعليمات خلال ترأس بلعريبي لاجتماع بمقر الوزارة مع مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حسب منشور في الصفحة الرسمية على فايسبوك.

وخصص الاجتماع لاستعراض وضعية كل الأحياء التي تسير من طرف مؤسسة “أ بي إي” المتعاقدة مع المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وطرق نقل التسيير من المؤسسة إلى جمعيات الأحياء وذلك وفق ما ينص عليه قانون الترقية العقارية 11/04.

ويبلغ عدد الأحياء التابعة للمؤسسة 86 حيا من أصل 114 على المستوى الوطني، حسب نفس المصدر.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى وتيرة إنجاز خزانات المياه التي تزود كافة أحياء سكنات الترقوي العمومي، إذ أعطى بلعريبي، تعليمات بتحويل كل الخزانات إلى شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة “سيال” ومؤسسة “الجزائرية للمياه”.

وترأس بلعريبي اجتماعا آخر جمعه بالمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وكذا مدير مؤسسة فرع التسيير العقاري “جيست إيمو” قصد دراسة السبل الكفيلة بتحسين طرق تسيير أحياء “عدل”.