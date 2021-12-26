إلزام الجامعات بإرسال عروض التكوين في الدكتوراه قبل 6 جانفي

تجرى في الفترة بين 20 فيفري و20 مارس

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الندوات الجهوية للجامعات أجلا لغاية 6 جانفي المقبل من أجل إرسال عروض التكوين الخاصة بالدكتوراه وهذا في إطار التحضير لمسابقة الدكتوراه لسنة 2021-2022 والتي ستجرى في الفترة الممتدة من 20 فيفري حتى 20 مارس 2022.

وطلبت الوزارة في مراسلة لرؤساء الندوات الجهوية التنسيق مع مديري مؤسسات التعليم العالي، من أجل التعجيل في إعداد عروض التكوين الخاصة بالطور الثالث “دكتوراه” وهذا من أجل إخضاعها للخبرة وإرسالها للوزارة في أجل لا يتعدى السادس من شهر جانفي 2022، وشددت في السياق على احترام الآجال وعدم قبول أي عروض تصل بعد التاريخ المحدد.

وكانت الوزارة قد أعلنت منذ بداية شهر نوفمبر عن رزنامة التحضير لمسابقة الدكتوراه لسنة 2021-2022، إذ حددت الفترة من 18 ديسمبر إلى غاية 2 جانفي لتقييم عروض التكوين على مستوى الندوات الجهوية للجامعات عبر الأرضية الرقمية، وهذا بعد إيداعها في الفترة من 23 نوفمبر حتى 7 ديسمبر، إلا أن الشروط الجديدة لفتح عروض التكوين والتي تنص على موافقتها للمحيط الاقتصادي والاجتماعي وامتلاك الجامعة لفرقة بحث ومخبر، حالت دون تقديم العروض في آجالها المحددة.

وتجدر الإشارة إلى أن فترة التسجيلات ستنطلق مباشرة بعد الإعلان عن عدد المناصب المفتوحة وعروض التكوين المقبولة يوم 13 جانفي المقبل، إذ تم تحديد الفترة من 15 جانفي إلى 24 من نفس الشهر لتقديم الطلبة ترشيحاتهم عبر الأرضية الرقمية، ويرتقب أن تدخل الوزارة عدة تعديلات على طريقة الترشح وخاصة مع تعلق بإجراء المسابقة وطنيا، وعدد الجامعات التي يمكن الترشح فيها وهذا من أجل تنظيم المسابقة وتسهيل عملية إجرائها وتجنب ما حدث السنة الماضية بعد ما تم منح الفرصة للمترشحين للتسجيل في أربع جامعات ووصل عدد المترشحين حوالي 600 ألف على المستوى الوطني، إلا أن عدد الغيابات المسجلة كان كثيرا وهو ما تسبب في خسائر كثيرة للجامعات.

وفي حال التقيد بالرزنامة المحددة للتسجيل سابقا سيتم الإعلان عن قوائم المترشحين المقبولين لاجتياز مسابقة الدكتوراه مع فتح البوابة لإيداع الطعون سيكون في الفترة من 2 حتى 6 فيفري، ليعلن عن القوائم النهائية للمقبولين لاجتياز المسابقة يوم 10 فيفري، أما المسابقة فستجرى عبر الجامعات المعنية في الفترة من 20 فيفري حتى 20 مارس 2022.