إلغاء آلي للقوائم الاحتياطية في مسابقة 2021

بعد إعلان مسابقة جديدة لترقية 6 آلاف مستخدم

أعلنت وزارة التربية إلغاء قوائم الاحتياط الخاصة بالمسابقة المهنية للالتحاق بالرتب الإدارية للسنة الماضية بعنوان 2021، بعد أن قررت تنظيم مسابقة جديدة بعنوان سنة 2022، وإعادة ضبط عدد المناصب المالية بناء على الحاجة، والمقدرة بـ6 آلاف منصب إداري.

وطلبت مصالح وزارة التربية من مديريها التنفيذيين، إبلاغ المشاركين السنة الفارطة في الامتحانات المهنية الداخلية للترقية في ثلاث رتب إدارية، وتم قد تصنيفهم كاحتياطيين، أن تنظيم مسابقة جديدة يلغي نتائج المسابقة السابقة كلية.

وأضافت الوزارة بأنه قد تم التعديل في جدول المناصب المالية الشاغرة المخصصة للامتحان المهني للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية العليا، عقب إعادة مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات النظر في ضبط الشغور الإداري المتوقع خلال الدخول المقبل، لتفادي العجز، وعليه تقرر فتح 5227 منصب مالي سيوزع على 60 مديرية تربية، بناء على الاحتياج، إذ سيتم تخصيص 36 منصبا ماليا للترقية إلى رتبة “مقتصد رئيسي”، و26 منصبا ماليا للالتحاق برتبة “مستشار رئيسي للتوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني”، مقابل تخصيص 1993 منصب مالي للترقية إلى رتبة “مستشار تربية”، وفتح 283 منصب للالتحاق برتبة “مستشار رئيسي للتربية”، و173 منصب لرتبة “ناظر ثانوية”.

وبخصوص الالتحاق برتبة “معاون تقني للمخبر”، أكدت الوزارة أنه بعد ضبط الاحتياج، تم الاتفاق على تخصيص 17 منصبا ماليا، فيما تقرر فتح 1081 منصب مالي للترقية إلى رتبة “مشرف رئيسي للتربية”، مقابل تخصيص 93 منصبا ماليا للالتحاق برتبة “نائب مقتصد مسير”، و273 منصب للترقية إلى رتبة “ملحق رئيسي بالمخبر” و87 منصبا ماليا لرتبة “مقتصد”. في حين سيتم تخصيص 956 منصب مالي للالتحاق برتبة “مدير مدرسة ابتدائية” و209 منصب للترقية إلى رتبة “مدير متوسطة”.