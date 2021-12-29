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الجزائر

إلغاء إضراب أعوان التخدير بالمستشفيات

الشروق أونلاين
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إلغاء إضراب أعوان التخدير بالمستشفيات
ح.م

تم، الثلاثاء، الاتفاق على إلغاء إضراب الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش والذي كان من المقرر تنظيمه أيام 2 و3 و4 جانفي القادم،  بعد تلبيه جميع المطالب في “جلسة صلح” بمقر وزارة الصحة.

وحسب بيان للجهة المعنية فقد اجتمع، الثلاثاء، بمقر وزارة الصحة أعضاء اللجنة المركزية المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين مع وفد النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية، بحضور ممثلي عن المفتشية العامة للعمل والمديرية العامة للوظيف العمومي.

وأكد البيان أنه خلال هذه الجلسة التي دامت ثلاثة ساعات ونصف تم دراسة جميع مطالب النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية حيث تقرر وضع جدول ورزنامة لتجسيدها كما سيتابع أعضاء اللجنة المركزية ابتداء من يوم الأربعاء سلسلة أخرى من الاجتماعات بذات النقابة.

وفي الأخير، اتفق الطرفان على الغاء الاضراب  الذي كان من المزمع تنظيمه أيام 2 و 3 و 4 جانفي 2022 .

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