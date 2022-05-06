إلغاء احتساب “النتائج المدرسية” في حركة تحويلات الموظفين

الوزارة تحدّد الرتب المعنية بالعملية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، إلغاء احتساب النتائج المدرسية من جدول مقياس الحركة التنقلية للموظفين للسنة الدراسية المقبلة 2022/2023، بصفة رسمية، وذلك بغية وضع لحد لظاهرة تضخيم علامات التلاميذ من قبل بعض مديري المؤسسات التربوية، لكي يتسنى لهم الحصول على المراتب الأولى في الامتحانات.

وأوضحت الوزارة في منشور صادر عن المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين، يحمل رقم 377 مؤرخ في 26 أفريل الفارط، أن طلبات الدخول إلى الولاية تدرس من طرف اللجنة متساوية الأعضاء طبقا للفقرة الثالثة البند السادس من المنشور الإطار 05.09.96 المؤرخ في 29-12-1996 الخاص بالحركة التنقلية، حيث يتم إدراج مناصب المتقاعدين إلى غاية 31 أوت 2022 في جدول المناصب الشاغرة، كما أن كل موظف قدم تنازلا بعد تصريحه بالرغبة للمشاركة في الحركة يثبت في منصبه لمدة ثلاث سنوات. في حين لا يسمح بنقل أي موظف خارج الأطر القانونية للحركة إلا بعد موافقة مديرية الموارد البشرية، وكل عملية تتم خارج هذا الإطار تعتبر ملغاة ولا تؤخذ بعين الاعتبار.

وحدد ذات المنشور الرتب المتوفرة في المناصب الشاغرة، وتشمل منصب مدير ثانوية، مدير متوسطة، مفتش التعليم الأساسي جميع التخصصات، كما تشمل منصب مقتصد رئيسي، ناظر، مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وكذا مستشار التغذية المدرسية، وذلك قصد توزيعها على جميع المؤسسات التربوية لتمكين الموظفين المعنيين من الاطلاع عليها واختيار المناصب المرغوب فيها وملء استمارة الرغبات بكل عناية ونشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية.

وأشار المنشور نفسه إلى أن قائمة المناصب الشاغرة، والتي تشمل ثلاث حالات وهي المناصب الشاغرة فعليا والمناصب المعين عليها بصفة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات خلال السنة الدراسية 2019 -2020 وكذا المناصب التي سيحال أصحابها على التقاعد بتاريخ 31 أوت 2022.