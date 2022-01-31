إلغاء استثنائي لآجال مسابقات التوظيف والترقية

الوظيف العمومي يتكيف مع الوضع الصحي

ألغت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وبصفة استثنائية آجال إجراء جميع المسابقات الخاصة بالتوظيف والترقية في قطاع الوظيف العمومي، وذلك انسجاما مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد ضد انتشار فيروس كورونا.

وأبرقت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية برقية تحمل رقم 127 بتاريخ 26 جانفي وجهتها لمختلف الوزارات ومفتشياتها المحلية بالولايات، جاء فيها أنه بالنظر إلى الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وانسجاما مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة في هذا المجال من قبل السلطات العمومية، منها تأجيل جميع الأنشطة المبرمجة من قبل المؤسسات والإدارات العمومية المركزية والمحلية، مما يصعب من استكمال عمليات التوظيف والترقية التي شرع في تنظيمها في الآجال المقررة حسب المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل 2015 المتعلق بكيفية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوصات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا القرار المؤرخ في 7 أفريل 2008 المحدد لتشكيل الملف الإداري وكيفية توظيف الأعوان المتعاقدين والإعلان عنها .

وطلبت مصالح الوظيفة العمومية من الهيئات والإدارات المعنية في هذا الخصوص، عدم التقيد بصفة استثنائية بالآجال القانونية المشار إليها في النصين القانونيين لاستكمال عمليات التوظيف والترقية بالمؤسسات والإدارات العمومية، إلى غاية تحسن الظروف الصحية وعودة العمل بالإجراءات القانونية المنظمة لكل عملية من العمليات الخاصة بقطاع الوظيف العمومي.