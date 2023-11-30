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الجزائر

إلغاء استثنائي لرحلات القطار عبر هذه الخطوط

الشروق أونلاين
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إلغاء استثنائي لرحلات القطار عبر هذه الخطوط
الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، يوم الخميس، عن إلغاء استثنائي لرحلات القطار عبر خطي “تبسة – الجزائر – تبسة” و”تبسة – سوق أهراس – تبسة”. 

وأفاد بيان الشركة أن “حركة سير القطارات على خطي (تبسة – الجزائر – تبسة) و(تبسة – سوق أهراس – تبسة). ستتوقف استثنائيا ابتداءً من يوم 3 إلى 6 ديسمبر المقبل”.

وتستأنف حركة سير القطارات يوم 07 ديسمبر حسب التوقيت المعتاد. حيث يعود سبب ذلك للأشغال الجارية لتهيئة وازدواجية خطي السكة الحديدية (واد الكبريت – تبسة) وخط (جبل العنق – تبسة).

واعتذرت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية في آخر بيانها عن أي إزعاج ناجم عن هذه الأشغال الضرورية.

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