إلغاء الإنذارات التي تكون أقل أو تساوي ثلاثة قبل انطلاق مرحلة الإياب

الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس":

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة المحترفة انه سيتم إلغاء عدد الإنذارات التي تكون اقل او تساوي ثلاث بطاقات موجهة للاعب، قبل تاريخ أول مباراة لمرحلة الاياب للرابطة الوطنية ”موبيليس” لكرة القدم.

وأوضح بيان الهيئة الكروية، أن “عقوبة مباراة واحدة نافذة وهي مرادفة لأربعة إنذارات موجهة للاعب، تبقى سارية المفعول وتأجل إلى مرحلة الإياب، طبقا للمادة 34 من قانون العقوبات للاتحادية الجزائرية لكرة القدم”.

وانطلقت الجولة الـ16 لبطولة الرابطة الأولى “موبيليس” لكرة القدم، وهي بداية مرحلة العودة، أمس الجمعة بإجراء مبارتين: مولودية وهران-جمعية الشلف ووفاق سطيف – اتحاد خنشلة وتلعب المقابلات الأخرى، يومي السبت والأحد، بينما أجل لقاء نجم بن عكنون-مولودية الجزائر الذي كان من المقرر ان يجرى بملعب 20 أوت 1955، إلى تاريخ لاحق بطلب من ولاية الجزائر. وتوجت فريق مولودية الجزائر، بطلا لمرحلة الذهاب برصيد36 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن الملاحق شباب بلوزداد.