إلغاء الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.. هذا ما قاله لعمامرة

اعتبر رمضان العمامرة ، وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلغاء الاتفاقيات الزراعية والسمكية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، انتصارا ساحقا للقضية المشروعة للشعب الصحراوي.

وصرح لعمامرة في بيان بالقول :”يتعلق الأمر بفوز مدوي للقضية العادلة للشعب الصحراوي. أولا من خلال الاعتراف بممثلية جبهة البوليساريو من طرف اعلى هيئة قضائية للاتحاد الاوروبي الذي يمنحه القدرة على التحرك امام محكمة العدل الأوروبية”.

وأضاف الوزير بالقول :”كما يعتبر هذا فوزا لان الامر يتعلق بإلغاء الاتفاقيتين المبرمتين في انتهاك صارخ للالتزام المتعلق بضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المستمد مباشرة من الوضع القانوني المنفصل و المستقل للاراضي الصحراوية كاقليم غير مستقل مؤهل لتقرير المصير وفقا للقانون الدولي”.

و أشار لعمامرة إلى أن “هذا الفوز المزدوج الذي كرسه القضاء الأوروبي يشكل مكسبا تاريخيا سيفرض نفسه على جميع البلدان الأوروبية و على مؤسساتها في علاقاتهم مع المغرب كدولة مستعمرة”.

وأضاف :”هذا القرار سيعبد الطريق امام مرحلة جديدة في كفاح الشعب الصحراوي من اجل ممارسة حقه الثابت و غير القابل للتفاوض في تقرير المصير حيث أنه يشكل مرجعا حقيقيا بالنسبة للمنظمات الدولية المشاركة في عملية البحث عن حل للنزاع في الصحراء الغربية من شأنه ان يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

وأوضح لعمامرة أن “هذا التجسيد القانوني” الذي يندرج في سياق وضع الصحراء الغربية ممثلة في الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة مؤسسة للاتحاد الافريقي “جاء ليؤكد شخصيتها الدولية ناهيك عن أثره الواضح في دحض النوايا التوسعية للمملكة المغربية”.