إلغاء التدريبات.. والشرطة تتدخل لحماية اللاعبين

أزمة النتائج تحاصر النادي الأفريقي التونسي

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الجماهيرية بقوة، في النادي الأفريقي التونسي خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما سبّبت حالة الغضب الكبيرة إلغاء تدريبات الفريق، مساء الثلاثاء، تزامناً مع أزمة النتائج التي يتعرض لها النادي، وآخرها الهزيمة في الدوري التونسي أمام الصفاقسي، بنتيجة 1-3، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج للمسابقة.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، كان من المقرر أن يخوض النادي تدريباته على ملعب “الشاذلي زويتن” بالعاصمة تونس، لكن الجماهير توافدت بأعداد كبيرة، ومنهم من وصل إلى محيط الملعب، عبر شاحنات كانت مخصصة لنقل المشجعين، حينها تفطّن أفراد الشرطة لمحاولتهم إفساد التدريبات، وربما مهاجمة اللاعبين والمسؤولين.

وأضاف المصدر نفسه أن الشرطة تحدثت مع رئيس النادي المؤقت، هيكل دخيل، ونصحته بالمغادرة، وعدم إجراء التدريبات، حفاظاً على سلامة اللاعبين، خصوصاً أن الجماهير الحاضرة رفعت شعارات تهديد لكامل أعضاء الفريق، وقد حضر 7 لاعبين فقط إلى الملعب، ليضطروا كذلك إلى المغادرة، فيما اتصل المسؤولون ببقية اللاعبين، الذين كانوا في الطريق إلى الملعب، وطلبوا منهم العودة إلى بيوتهم.

واختتم المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن المدير الفني للفريق، منذر الكبيّر، لم يحضر إلى الملعب، في انتظار تحديد مستقبله بشكل نهائي، خلال الساعات المقبلة، فيما قررت إدارة النادي إنهاء العلاقة رسمياً بمساعديه، أحمد الطويهري ومحمد الحاج علي، مع إمكانية الاستغناء عن المدير الرياضي، صابر خليفة، ومن المنتظر أن تعقد الإدارة اجتماعاً حاسماً، اليوم، لاتخاذ قرارات جديدة.

وكان اجتماع مجلس إدارة النادي، الاثنين، قد وافق على استقالة رئيس النادي، يوسف العلمي، التي تقدم بها بعد الخسارة أمام الصفاقسي، وتعيين نائبه، هيكل دخيل، رئيساً مؤقتاً، إلى حين انعقاد الانتخابات المقررة في 7 جوان المقبل، التي قد تنهي أزمة النادي الأفريقي من خلال انتخاب إدارة جديدة.