إلغاء براءة مديرة حظيرة “موستا لاند” بمستغانم

أدينت بشهرين حبسا نافذا في قضية السب العلني

ألغت، مؤخرا، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء مستغانم، حكم البراءة الابتدائي الصادر في حق مديرة حديقة الترفيه والحيوانات “موستا لاند”، والتصدي له من جديد بقرار جزائي يقضي بإدانة هذه الأخيرة بعقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 20 ألف دينار جزائري مع تحميلها المصاريف القضائية وتحديد مدة الإكراه البدني في حده الأقصى، وذلك في الملف الحامل رقم 22/08/114، الذي توبعت به، على خلفية الدعوى القضائية التي حركها أحد المستثمرين في حقها بجنحة السب العلني بصفتها مديرة لحديقة الترفيه والحيوانات بحي الخروبة شرق مدينة مستغانم.

وتابعت النيابة المختصة، المدانة بالحبس النافذ بموجب المادة 299 من قانون العقوبات، وكانت المحكمة الابتدائية قضت ببراءة المديرة قبل أن يستأنف الضحية الحكم الابتدائي أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء مستغانم، التي فصلت علنيا من جديد بعقوبة الحبس النافذ في حق المتهمة.

ومعلوم أن مديرة موستلاند كانت حصلت على البراءة في 15 مارس الفائت في الملف الشهير الخاص بالفساد العقاري في مستغانم، حول طرق بيع العقار العمومي بأسعار غير معقولة، حيث قضت ذات الغرفة القضائية بتأييد الأحكام المستأنفة من قبل أربعة متهمين القاضية بعامين حبسا نافذا وفرض تعويض مالي يزيد عن 49.5 مليار سنتيم، وإلزامهم بإرجاعه في غضون الأيام القادمة، فيما تم إلغاء الحكم المستأنف بعامين حبسا نافذا والقضاء من جديد ببراءة متهمين آخرين من ضمنهم المديرة الحالية لحديقة الترفيه والحيوانات بخروبة بمستغانم “موستا لاند“، بصفتها مديرة سابقة للوكالة العقارية لولاية مستغانم.