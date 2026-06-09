أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الحصة المخصصة للجماهير الإيرانية من تذاكر مباريات المنتخب في كأس العالم 2026 سُحبت بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، ما يعني أن المشجعين الإيرانيين لن يتمكنوا من الحصول على التذاكر عبر القنوات الرسمية المعتادة. ووفق بيان الاتحاد، فإن بعض المشجعين كانوا قد أتموا بالفعل ترتيبات السفر والإقامة اعتمادًا على هذه الحصة.

وأشار الاتحاد الإيراني إلى أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنح كل منتخب مشارك نسبة من تذاكر مبارياته لتوزيعها على جماهيره، مؤكدًا أن إيران كانت قد بدأت بالفعل إجراءات بيع التذاكر الخاصة بمباريات دور المجموعات قبل إلغاء الحصة المخصصة لها.

ووصف الاتحاد الإيراني الخطوة بأنها «تمييزية» وتتعارض مع مبدأ حياد الرياضة، معتبرًا أن القرار يحرم الجماهير الإيرانية من مؤازرة منتخبها خلال مبارياته في الولايات المتحدة، بينما طالب في الوقت نفسه فيفا بالتدخل وضمان معاملة جميع المنتخبات وجماهيرها على قدم المساواة.

وتأتي الأزمة الجديدة بعد سلسلة من التوترات المتعلقة بمشاركة إيران في المونديال، إذ واجه عدد من مسؤولي البعثة الإيرانية مشكلات في الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، كما اضطر المنتخب إلى نقل معسكره الأساسي من الولايات المتحدة إلى المكسيك قبل البطولة.