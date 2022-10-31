إلغاء خامس مناقصة دولية لاستيراد 1000 عجل موجه للذبح

أعلنت الشركة العمومية “الجزائرية للحوم الحمراء-ألفيار”، عن إلغاء خامس مناقصة دولية تواليا، لاستيراد 1000 عجل موجه الذبح في 2022، لاستخلاص اللحوم الحمراء بشكل مباشر.

وتشير وثيقة لشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، إلى أنها تعلم مجموع المتعاملين الذين شاركوا في المناقصة الدولية المفتوحة 04/ ألفيار/ 2022، من أجل توريد 1000 عجل جاهز موجه للذبح، المعلن عنها في 29 سبتمبر 2022 أنها غير مجدية.

ولم تفصح شركة ألفيار عن أسباب إلغاء المناقصة هذه، والتي تعد الرابعة من نوعها بالنسبة لعجول الذبح بعضها لجلب 1000 عجل وأخرى 4 آلاف، إضافة لأخرى متعلقة باللحوم المجمدة منزوعة العظام موجهة للتحويل، فيما تشير مصادر تواصلت معها “الشروق” إلى أن المناقصة لم تشهد تقديم عروض من طرف متعاملين دوليين.

ووفق ما توفر لـ”الشروق” من تفاصيل، فإن الشركة العمومية ألفيار، وفي ظل المناقصات وخصوصا الدولية التي يتم إلغاؤها في كل مرة، بسبب عدم تقدم تعاملين دوليين للمشاركة لأسباب تبقى غير معروفة، فقد أعلنت مؤخرا عن استشارة دولية لإعداد قائمة مصغرة للمتعاملين الأجانب الذي سيتم التعامل معهم مستقبلا في مناقصات توريد عجول الذبح والتسمين الموجهة لسوق اللحوم الحمراء، يضاف لها قائمة موسعة للمربين المحليين في قطاعي تربية الدواجن ومنتجي ومستوردي العجول الموجهة للذبح أو التسمين.