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الجزائر

إلغاء رحلات القطار عبر هذه الخطوط بدايةً من الأحد

الشروق أونلاين
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إلغاء رحلات القطار عبر هذه الخطوط بدايةً من الأحد

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الجمعة، عن إلغاء بعض الرحلات استثناءً نظرا لبرمجة أشغال تهيئة خطوط السكة الحديدية. 

وكشف بيان شركة النقل بالسكك الحديدية، عن إلغاء رحلات خطي: تبسة – الجزائر – تبسة / تبسة – سوق أهراس – تبسة. على مستوى مقاطع ( تبسة – جبل العنق ) و(تبسة – سيدي يحي) و( سيدي يحي – واد الكبريت).

وسيتم إلغاء هذه الرحلات استثناءً بدايةً من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء. على أن تعود حركة سير القطارات حسب البرنامج اليومي لها يوم الأربعاء بصفة عادية.

واعتذرت الشركة ذاتها عن “الإزعاج الناجم من هذا التوقف الاستثنائي للرحلات والذي يهدف إلى تحسين جاهزية خطوط السك الحديدية على مستوى هذه المقاطع”.

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