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الجزائر

إلغاء رحلات بحرية بين عنابة ومارسيليا: مؤسسة النقل البحري للمسافرين توضح

الشروق أونلاين
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إلغاء رحلات بحرية بين عنابة ومارسيليا: مؤسسة النقل البحري للمسافرين توضح
أرشيف
باخرة جزائرية

كذّبت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يوم الأحد في بيان، ما وصفته بـ”المعلومات المغلوطة” حول إلغاء رحلات بحرية بين عنابة ومارسيليا، دون التكفل بالزبائن.

ويتعلق الأمر حسب بيان سابق، برحلتي مارسيليا-عنابة، وعنابة-مارسيليا، المبرمجتين يومي 5 و7 جانفي الجاري على التوالي.

وأكدت المؤسسة في بيانها أنها “اضطرت لإلغاء الرحلات المذكورة، نظرا لسوء الأحوال الجوية. على غرار ما فعلته شركات النقل البحري الناشطة في المنطقة”.

وأرفق بيان المؤسسة بصور لمنشورات كل من شركتي “الملاحة” التونسية و”ريسا كورسيكا لينيا” الفرنسية، تعلن فيها عن إلغاء رحلات بحرية في نفس الفترة، بسبب الظروف الجوية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، أنها قامت بإخطار الركاب (بإلغاء الرحلتين). وتوجيههم نحو رحلات أخرى، إلى جانب التكفل المادي الفوري بهم، يضيف البيان.

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