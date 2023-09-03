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الجزائر

إلغاء رحلتي القطار “الجزائر-تقرت” بسبب التقلبات الجوية

الشروق أونلاين
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إلغاء رحلتي القطار “الجزائر-تقرت” بسبب التقلبات الجوية
الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها، الأحد، عن إلغاء رحلتي القطار على خط الجزائر-تقرت استثنائيا بسبب التقلبات الجوية الأخيرة. 

وكشفت الشركة عن إلغاء رحلة القطار (تڨرت – الجزائر العاصمة) يوم الأحد 3 سبتمبر، و(الجزائر العاصمة – تقرت) يوم الإثنين 4 سبتمبر، وذلك بشكل استثنائي.

ويعود سبب إلغاء الرحلتين بين العاصمة وتقرت “للتقلبات الجوية الأخيرة والرياح القوية التي عصفت بالجنوب الشرقي للبلاد”، يضيف البيان.

وأدت التقلبات الجوية “إلى تراكم الرمال على خط السكة الحديدية في منطقة “تامرنة” ما بين النقطتين الكيلومتريتين (PK180+000) و(PK193+000)”.

وقدمت الشركة في آخر البيان  “اعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الظرف الاستثنائي الخارج عن إرادتها”.

كما أكدت بأن “فرقها المختصة مجندة لرفع الرمال وتحرير السكة، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن”.

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