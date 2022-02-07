إلغاء رخصة السياقة الجديدة في حال مخالفة قانون المرور

أصحاب علامة "80" تحت مجهر الرقابة

يتعرض السائقون الجدد، أصحاب رخص السياقة الأقل من 5 سنوات، أو ما يعرف بالفئة “الإختبارية 80″، إلى رقابة مشددة من طرف مصالح الأمن المكلفة بالطرقات، بناء على تقارير ميدانية أثبتت تورطهم في 53 بالمائة من حوادث المرور، في حين سيتعرض المخالفون لعقوبات غير مسبوقة تصل إلى إلغاء رخص السياقة مع متابعات قضائية بالإضافة إلى عدم إمكانية الحصول على رخصة جديدة.

وفي السياق، كشفت مصادر “الشروق”، أنه تنفيذا لتعليمات قيادتي الدرك والشرطة، شرعت فرق وفصائل أمن الطرقات في تشديد الرقابة على أصحاب الرخص الجديدة الأقل من 5 سنوات.

وفي التفاصيل، فإن السائقين الجدد وفي حالة ارتكابهم أثناء الفترة الاختبارية لجنحة مرورية، يتم تحرير محاضر من طرف مصالح الشرطة أو الدرك ويتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة التي ستصدر قرار إلغاء رخصة سياقة المخالف، بالإضافة إلى عقوبة مالية، تتمثل في الغرامة الجزافية تتراوح بين 1 مليون و5 ملايين، مع عدم إمكانية الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد 18 شهرا ابتداء من صدور قرار الإلغاء.

إلى ذلك، فإن كل سائق جديد لم يضع العلامة المميزة “80” في الفترة الاختبارية يعتبر مرتكبا لمخالفة من الدرجة 2 طبقا للمادة 66/ ب 5 من القانون 01 ـ 14 المعدل والمتمم، سيتم تحرير ضده غرامة جزافية مقدرة بالحد الأدنى 2500 دج، مع الاحتفاظ الفوري برخصة السياقة، والمخالف معني بتسديدها في مدة لا تتجاوز 45 يوما، وإلا سيتم تحويله على الجهات القضائية، مقابل تحرير غرامة جزافية تقدر بـ5000 دج مع الاحتفاظ الفوري برخصة السياقة أيضا في حالة ارتكاب مخالفة السرعة المفرطة.

وتكون المخالفات المذكورة سارية المفعول في الوقت الحالي فقط، أي أنه وبعد دخول نظام رخصة السياقة بالتنقيط رسميا، ووفقا للنصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 05 ـ 17 المؤرخ في 16 فيفري 2017 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنه، فإن صاحب رخصة السياقة خلال الفترة الإختبارية يمنح له رصيد أولي يحدد بـ12 نقطة، وفي حال فقدانه لنقاطه والمحددة في النص التطبيقي بـ6 نقاط بالضبط من أصل 12 نقطة، فإنه ملزم بالخضوع لتكوين إجباري حتى لا يفقد جميع نقاطه.

أما بعد انتهاء الفترة الإختبارية، وفي حالة فقدان حائز الرخصة لبعض النقاط، لا تمنح له سوى النقاط المتبقية من الرصيد النهائي، أما في حالة عدم ارتكاب حائز الرخصة على مخالفة تؤدي إلى سحب النقاط، يخصص له رصيد نهائي يقدر بـ24 نقطة.