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اقتصاد
نتيجة "منع" باريس لمستثمر فرنسي من الذهاب إلى الجزائر

إلغاء زيارة “كريا” إلى فرنسا واجتماعه مع “ميديف”

س. ع
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إلغاء زيارة “كريا” إلى فرنسا واجتماعه مع “ميديف”
ح.م

أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الثلاثاء، عن إلغائه للزيارة المزمع إجراؤها إلى فرنسا وكذا لقائه المبرمج مع منظمة أرباب العمل في فرنسا “ميديف”، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وأضاف المصدر أن هذا القرار جاء نتيجة الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتوجيه قوي لمسير مؤسسة فرنسية للنقل البحري للعدول عن الذهاب إلى الجزائر من أجل تجسيد مشروع استثماري.
وتابع البيان “أن إلغاء زيارة المسير الفرنسي مدفوعة من قبل السلطات الفرنسية بدعوى الأزمة القائمة بين البلدين، وذلك في تناقض صارخ للتصريحات الرسمية الداعية للتهدئة وعودة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي”.
وأضاف ذات المصدر “أن هذا التناقض الذي يتجلى في خطاب السلطات الفرنسية ذاتها، التي لطالما عبرت عن انشغالها إزاء المشاركة المحدودة للمؤسسات الفرنسية في المناقصات الدولية بالجزائر، هي نفسها التي تتخذ إجراءات لعرقلة مبادرات استثمارية خاصة”.
وأمام هذه الوضعية غير المنسجمة والإشارات السلبية تجاه الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، فإن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري يعتبر أنه من غير المجدي الإبقاء على زيارته المبرمجة إلى فرنسا وبالتالي لقائه المبرمج مع “ميديف”، وفق تعبير المصدر.
وجدد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري التزامه تجاه الشراكات الدولية القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل، الشفافية والاحترام المتبادل، كما أنه يبقى مجندا من أجل الدفاع عن مصالح الاقتصاد الجزائري وفاعليته.

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