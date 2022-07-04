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الجزائر

إلغاء شرط استئجار المقر لحاملي المشاريع

الشروق أونلاين
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إلغاء شرط استئجار المقر لحاملي المشاريع
ح.م

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم عن إلغاء شرط استئجار المقر لحاملي المشاريع.

وأوضح ضيافات في منشور عبر صفحته الرسمية أنه “في اطار الإصلاحات والتسهيلات التي وعدت بها حاملي المشاريع، يمكنكم بدء من الأسبوع القادم، الإكتفاء بعنوان الإقامة دون اللجوء إلى استئجار مقر لممارسة نشاطكم، وهذا إلى غاية استكمال اجراءات التمويل، من خلال استخراج استمارة سجل تجاري بعنوان إقامة حامل المشروع (سجل تجاري مؤقت).

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