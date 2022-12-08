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إلغاء عرض فيلم “الملكة الأخيرة” في مهرجان الجزائر الدولي للسينما

نادية شريف
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إلغاء عرض فيلم “الملكة الأخيرة” في مهرجان الجزائر الدولي للسينما
وكالات
لقطة من الفيلم للملكة زفيرا

أعلنت لجنة تنظيم مهرجان الجزائر الثقافي الدولي للسينما عن إلغاء عرض فيلم “الملكة الأخيرة”، الذي كان مبرمجا في الاختتام يوم 10 ديسمبر 2022.

ونشرت صفحة المهرجان بيانا عبر حسابها على فيسبوك جاء فيه أن الفيلم الذي أخرجه داميين أونورييه لم يمنح التأشيرة السينماتوغرافية، وذلك لعدم برمجة العرض الأول من قبل وزارة الثقافة والفنون.

يتناول هذا الفيلم, المنتج في 2021، حياة الملكة “زفيرا” بالجزائر العاصمة في القرن الـ16 إبان السنوات الأولى للوجود العثماني في الجزائر وإبان أيضا الغزو الاسباني للعديد من المدن الجزائرية، وهي فترة عرفت تحولات كبرى في تاريخ المدينة والجزائر ككل.

تم تصويره في الأعوام الأخيرة وفي ظل جائحة كورونا بكل من الجزائر العاصمة (قلعة الجزائر وقصر رياس البحر- حصن 23) وكذا قلعة المشور بتلمسان، واشترك في إخراجه “داميان أونوري” مع “عديلة بنديمراد” التي قامت أيضا بدور البطولة.

وانطلق المهرجان الدولي الـ 11 للسينما بالجزائر يوم الجمعة 2 ديسمبر، وتتواصل فعالياته إلى غاية 10 ديسمبر بمشاركة 60 فيلما من مختلف البلدان بينها 25 عملا ضمن المنافسة، وتركز هذه الدورة خصوصا على قضايا المقاومة والمرأة والبيئة.

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