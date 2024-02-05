إلغاء عطل أسواق الجملة خلال رمضان.. هذا ما قاله زيتوني

دعا وزير التجارة الطيب زيتوني مسيري أسواق الجملة إلى إلغاء العطل الأسبوعية، خلال شهر رمضان مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان مداومة عيد الفطر.

وشدد زيتوني، الاثنين، خلال لقائه مع مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه وجمعيات حماية المستهلك، على متابعة تدفّق الخضر والفواكه بصفة يومية، وتسهيل تسويق منتوجات الفلاحين، وكذا الحرص على إشهار الأسعار ومتابعتها يوميًا.

وقال وزير التجارة، أنه تم مباشرة التحضير لشهر رمضان قصد ضبط برنامج مشترك بين القطاعات الحكومية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة على جميع الأصعدة تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأكد زيتوني على أن التحضيرات تتعلق بالجوانب التضامنية، الأمنية، الصحة العمومية ونظافة المحيط وكذا الجانب التموين لضمان صيام هذا الشهر في أحسن الظروف.

وقال زيتوني “انتهز هذا اللقاء التنسيقي التشاوري لدعوة التجار وكافة مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه، للحرص على الانخراط في استراتيجية الدولة الرامية إلى ضمان تموين منتظم بأسعار في متناول المواطن الجزائري، ليكون شهر خير ورحمة على الجميع.”