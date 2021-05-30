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اقتصاد

إلغاء غرامة بـ 52 مليون دولار على فرع بنك أردني بالجزائر

الشروق أونلاين
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إلغاء غرامة بـ 52 مليون دولار على فرع بنك أردني بالجزائر

ألغت محكمة الاستئناف غرامة مالية بقيمة 52 مليون دولار على فرع بنك الإسكان للتجارة والتمويل الاردني في الجزائر.

وقال بنك الإسكان للتجارة والتمويل، الأحد، حسب وكالة الأناضول إن محكمة جزائرية ألغت حكما ابتدائيا عليه، وغرامة مالية بقيمة 52 مليون دولار على فرعه هناك.

وذكر البنك في إفصاح لبورصة عمان، أن محكمة الاستئناف الجزائرية أصدرت حكما بتاريخ 25 ماي، أقرت ببراءته من قضايا مرفوعة عليه، وألغت غرامة بـ 6.337 مليارات دينار جزائري، أو 37 مليون دينار في حينه (52.2 مليون دولار).

وقال البنك، جانفي الماضي إن قرارا قضائيا ابتدائيا صدر ضد فرعه بالجزائر، يقضي بفرض غرامة مالية على إحدى الشركات الجزائرية التي لها تعاملات مع البنك، وفرض غرامة مالية على الفرع المصرفي.

وأضاف البنك: “جاء قرار محكمة الاستئناف الجزائرية ليؤكد سلامة الإجراءات المصرفية التي قام بها بنك الإسكان.. نؤكد على قوة ومتانة الوضع المالي للبنك وصحة وسلامة الموقف القانوني”.

ويعمل بنك الإسكان في السوق الأردنية وأسواق أخرى مثل فلسطين والجزائر، وسجل صافي ربح بعد الضرائب في 2020، بقيمة إجمالية 60 مليون دولار، نزولا من 118 مليون دولار في 2019.

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