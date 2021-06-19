إلغاء قرار إعفاء الطلبة والمسنين من تكاليف الحجر.. سفارة الجزائر بباريس توضح

كذبت سفارة الجزائر بفرنسا الشائعات حول إلغاء الإجراء الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة الطلبة والأشخاص المسنين من ذوي الدخل الضعيف، مؤكدة أن “هذا الاجراء لازال ساري المفعول”.

وأوضحت السفارة في بيان لها، الجمعة، أنه “خلافا للشائعات المغرضة التي تشير الى إلغاء الإجراء القاضي بالإعفاء من دفع تكاليف الحجر الصحي الذي اقره رئيس الجمهورية لفائدة الطلبة والأشخاص المسنين من ذوي الدخل الضعيف عند عودتهم الى البلاد فان سفارة الجزائر بفرنسا تعلم مواطنيها ان هذا الاجراء لا زال ساري المفعول”.

وأضاف بيان السفارة انه “بناء على تعليمة صريحة من رئيس الجمهورية فان توجيهات قد أعطيت لجميع مراكزنا القنصلية في فرنسا من اجل ضمان المعالجة السريعة للطلبات المتعلقة بذلك وضرورة اعطاء رد (ايجابي او سلبي) للمعنيين في اجل لا يتعدى 24 ساعة”.

كما قالت السفارة في بيانها إن “قائمة الاشخاص المعنيين بالإعفاء من تكاليف الحجر الصحيي تقدمها مصالحها ومراكزها القنصلية بشكل يوميي الى مديرية الخطوط الجوية الجزائرية”ي مؤكدة انه “من الواضح بان الاعفاء من الدفع لا تخص بأي شكل من الاشكال عملية الحجز التي يتوجب على المعنيين القيام بإجراءاتها”.