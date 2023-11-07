إلغاء كافة العقوبات ضد هياكل وإطارات المركزية النقابيّة

قرار بمنع ترشح أعضاء تحضير المؤتمرات الولائية

شرعت المركزية النقابية في تصحيح ما وصف بالانحرافات الداخلية، من خلال قرارات بوقف كافة العقوبات ضد الهياكل والإطارات النقابية، ومباشرة إجراءات منع ترشح أعضاء لجان تحضير المؤتمرات الولائية.

وفي هذا السياق، أصدر الاتحاد العام للعمال الجزائريين قرارا يقضي بإلغاء وتوقيف كافة العقوبات الصادرة بحق الهياكل والإطارات النقابية، إلى غاية انتخاب قيادات جديدة شرعية بموجب مؤتمرات تتوافق مع القانون الأساسي.

وجاء الكشف عن هذه الإجراءات الجديدة من خلال تعليمة لقسم التنظيم بالمركزية النقابية حملت الرقم 02/ ق.ت/2023، موجهة إلى رؤساء لجان تحضير المؤتمرات الولائية، مؤرخة في 06 نوفمبر 2023، تحوز “الشروق” نسخة منها.

وجاء في التعليمة “يدعو قسم التنظيم بالمركزية النقابية كافة لجان تحضير المؤتمرات الولائية إلى إلغاء وتوقيف كل الإجراءات العقابية الصادرة في حق الهياكل والإطارات النقابية وكذا كل العمليات النظامية إلى غاية انتخاب قيادة جديدة تستمد شرعيتها من المؤتمر طبقا للقانون الأساسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين”.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل كم هائل من العقوبات التي صدرت بحق نقابيين بعضها يعود لفترة الأمين العام الأسبق عبد المجيد سيدي السعيد، وبعضها كان بتواطؤ من نقابيين ضد زملائهم، مثل ما كشف عنه الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية، منتصف الشهر الماضي بالعاصمة.

وفي سياق آخر، شرع قسم التنظيم في تطبيق مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية وما ينص عليه القانون الأساسي للمركزية النقابية بمنع ترشح أعضاء لجان تحضير المؤتمرات، داعيا، عبر تعليمة له، أعضاء هذه اللجان إلى توضيح وضعيتهم ضمنها (أي هذه اللجان) في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ صدور التعليمة.

وجاء في تعليمة نظامية رقم 01 لذات القسم مؤرخة في 06 نوفمبر، موقعة باسم الأمين الوطني المكلف بالتنظيم عبد الرحمن رباحي، تحوز “الشروق” نسخة منها، أن هذه الإجراءات جاءت بناء على القانون الأساسي للاتحاد وتنفيذا للقرارات المصادق عليها في دورة اللجنة التنفيذية الوطنية المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2023، المتضمنة منع ترشح أعضاء تحضير لجان تحضير المؤتمر.

ولفتت الوثيقة ذاتها إلى أن الإجراءات تأتي أيضا حتى يتسنى لقسم التنظيم مباشرة مهامه في تنصيب لجان تضمن السير الحسين لعملية تحضير هذه المواعيد النظامية الهامة.

ولفت قسم التنظيم إلى أنه في حال عدم توضيح هذه الوضعية خلال الفترة المحددة، فإن هؤلاء الأعضاء يعتبرون غير معنيين بالترشح.

وكان الأمين العام للمركزية النقابية عمار تاقجوت، قد ألقى خطابا خلال أول اجتماع للجنة التنفيذية الوطنية منتصف أكتوبر الماضي، حمل صورة سوداء عن الوضع الداخلي الموروث لأكبر تنظيم نقابي في البلاد، تضمن جلدا قاسيا للذات واعترافا بالانحرافات التي حصلت سابقا.

كما تطرق تاقجوت لقضية عدم إمكانية تمديد العهدات، لأنه لا سند قانوني لها، فضلا عن عدم إمكانية ترشح أعضاء لجان تحضير المؤتمرات، ومنع تراكم العهدات، وهي القرارات التي صوت الحاضرون عليها بالإجماع.

ومن جهته، كان الأمين الوطني المكلف بالمنازعات والشؤون الاقتصادية، لدى الاتحاد العام للعمال الجزائريين، محمد زبيري، قد أكد قبل أيام لـ”الشروق”، أن عهد ظلم العمال والنقابيين من طرف الإدارات والتعسف بحقهم قد انتهى، مشيرا إلى أن القيادة الجديدة ورثت حملا ثقيلا لنزاعات عالقة منذ سنوات، وأن النقابي الذي يثبت تواطؤه ضد زميله ما عليه إلا مغادرة المركزية النقابية نهائيا.