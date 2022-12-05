إلغاء مزاد لبيع جماجم من الحقبة الاستعمارية في بلجيكا

أعلنت دار للبيع بالمزاد في بلجيكا، عن إلغاء عملية لبيع ثلاث جماجم إفريقية، تعود إلى الحقبة الاستعمارية البلجيكية في القارة.

وحسب ما ذكرته صحيفة “تايمز” البريطانية، تعود إحدى الجماجم المعروضة للبيع في المزاد قبل إلغائه، إلى شخصية عربية.

وكانت دار “درو وفاندركيندير” قد عرضت تلك الجماجم التي تعود للحقبة الاستعمارية البلجيكية في الكونغو، للبيع مقابل سعر يتراوح بين 750 و1000 يورو.

وقالت دار المزادات البلجيكية بعد إلغاء البيع بتدخّل من منظمة غير حكومية:”نحن لا ندعم بأي شكل من الأشكال، المعاناة التي تعرض لها الناس خلال فترة الاستعمار”. وأضافت: “نحن نعتذر لأي شخص يشعر بالأذى بسبب ما حدث”.