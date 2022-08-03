إلغاء مهرجان “البيرة” الألماني بالمغرب بسبب الضغط الشعبي

حذفت غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، الثلاثاء، كل المنشورات والإعلانات المتعلقة بمهرجان “تذوق البيرة” الذي كان من المزمع تنظيمه بمدينة الدار البيضاء، شهر أكتوبر القادم.

وسحبت الغرفة جميع الإعلانات التي قد أكدت خلالها سابقا، عزمها تنظيم النسخة الأولى من مهرجان “البيرة”، وأوقفت بيع تذاكر الخاصة بالحدث عبر الموقع المخصص لذلك.

جاء ذلك بعدما أثار المهرجان جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، ما أدى لانتشار عريضة تطالب بالتراجع عن تنظيمه.

وأثار تنظيم المهرجان، غضب مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تنظيم هذا الحفل في المغرب هو ضرب في القيم والمبادئ، وانتشر هاشتاغ (وسم) #لا_لمهرجان_البيرة بين رواد مواقع التواصل، مستنكرين خلاله السماح بتنظيم المهرجان، ومطالبين بإلغائه.

ويوم 22 جويلية، غرفة التجارة الألمانية في المغرب أن مدينة الدار البيضاء في المغرب، ستحتضن الخريف المقبل، أول مهرجان عالمي لمشروب البيرة، وسط جدل واسع في أوساط المجتمع المغربي.

وحسب ما أعلن عنه مكتب غرفة التجارة الألمانية في المغرب، سينتظم مهرجان البيرة الألماني “أكتوبر فيست”، بمنطقة بوسكورة القريبة من الدار البيضاء، يوم 28 أكتوبر المقبل.

وقد أثار إعلان تنظيم المهرجان في المغرب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين متابعين اعتبروا هذه الخطوة منافية لقيم وأخلاق المغاربة، وآخرون عبّروات عن تقبّلهم لكلّ ما من شأنه الترويج للسياحة في المغرب، على حدّ قولهم.