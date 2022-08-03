-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول أمطار رعدية عبر عدة ولايات
العالم

إلغاء مهرجان “البيرة” الألماني بالمغرب بسبب الضغط الشعبي

الشروق أونلاين
  • 7695
  • 0
إلغاء مهرجان “البيرة” الألماني بالمغرب بسبب الضغط الشعبي
أرشيف
إعلان المهرجان

حذفت غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، الثلاثاء، كل المنشورات والإعلانات المتعلقة بمهرجان “تذوق البيرة” الذي كان من المزمع تنظيمه بمدينة الدار البيضاء، شهر أكتوبر القادم.

وسحبت الغرفة جميع الإعلانات التي قد أكدت خلالها سابقا، عزمها تنظيم النسخة الأولى من مهرجان “البيرة”، وأوقفت بيع تذاكر الخاصة بالحدث عبر الموقع المخصص لذلك.

جاء ذلك بعدما أثار المهرجان جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، ما أدى لانتشار عريضة تطالب بالتراجع عن تنظيمه.

وأثار تنظيم المهرجان، غضب مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تنظيم هذا الحفل في المغرب هو ضرب في القيم والمبادئ، وانتشر هاشتاغ (وسم) #لا_لمهرجان_البيرة بين رواد مواقع التواصل، مستنكرين خلاله السماح بتنظيم المهرجان، ومطالبين بإلغائه.

ويوم 22 جويلية، غرفة التجارة الألمانية في المغرب أن مدينة الدار البيضاء في المغرب، ستحتضن الخريف المقبل، أول مهرجان عالمي لمشروب البيرة، وسط جدل واسع في أوساط المجتمع المغربي.

وحسب ما أعلن عنه مكتب غرفة التجارة الألمانية في المغرب، سينتظم مهرجان البيرة الألماني “أكتوبر فيست”، بمنطقة بوسكورة القريبة من الدار البيضاء، يوم 28 أكتوبر المقبل.

وقد أثار إعلان تنظيم المهرجان في المغرب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين متابعين اعتبروا هذه الخطوة منافية لقيم وأخلاق المغاربة، وآخرون عبّروات عن تقبّلهم لكلّ ما من شأنه الترويج للسياحة في المغرب، على حدّ قولهم.

مقالات ذات صلة
ثلاثة إيرانيين بينهم امرأة ينتظرون حكما بفقء العين

ثلاثة إيرانيين بينهم امرأة ينتظرون حكما بفقء العين

بعد تهديدات الصين.. رئيسة الكونغرس تتفادى زيارة تايوان

بعد تهديدات الصين.. رئيسة الكونغرس تتفادى زيارة تايوان

باماكو تدين تصريحات “استعمارية” لإيمانويل ماكرون

باماكو تدين تصريحات “استعمارية” لإيمانويل ماكرون

الأمير تشارلز وافق على الحصول على مبلغ كبير من عائلة بن لادن

الأمير تشارلز وافق على الحصول على مبلغ كبير من عائلة بن لادن

الأمين العام لمنظمة أوبك يشيد بدور الجزائر “الفعّال” في سوق النفط

الأمين العام لمنظمة أوبك يشيد بدور الجزائر “الفعّال” في سوق النفط

ترامب يسخر من إصابة بايدن بفيروس كورونا “مرّة ثانية”

ترامب يسخر من إصابة بايدن بفيروس كورونا “مرّة ثانية”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد