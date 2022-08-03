إلغاء مهرجان “البيرة” الألماني بالمغرب بسبب الضغط الشعبي
حذفت غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالمغرب، الثلاثاء، كل المنشورات والإعلانات المتعلقة بمهرجان “تذوق البيرة” الذي كان من المزمع تنظيمه بمدينة الدار البيضاء، شهر أكتوبر القادم.
وسحبت الغرفة جميع الإعلانات التي قد أكدت خلالها سابقا، عزمها تنظيم النسخة الأولى من مهرجان “البيرة”، وأوقفت بيع تذاكر الخاصة بالحدث عبر الموقع المخصص لذلك.
جاء ذلك بعدما أثار المهرجان جدلا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب، ما أدى لانتشار عريضة تطالب بالتراجع عن تنظيمه.
مهرجان الخمور سيكون لعنة على المغرب وعارا سيبقى يلاحقنا طول الدهر.#لا_لمهرجان_البيرة
— الحسن بن علي الكتاني (@hassan_kettani) July 28, 2022
وأثار تنظيم المهرجان، غضب مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تنظيم هذا الحفل في المغرب هو ضرب في القيم والمبادئ، وانتشر هاشتاغ (وسم) #لا_لمهرجان_البيرة بين رواد مواقع التواصل، مستنكرين خلاله السماح بتنظيم المهرجان، ومطالبين بإلغائه.
داعية إسلامي يوجه رسالة لملك المغرب بسبب مهرجان الخمر #القناة_التاسعة #رأيي pic.twitter.com/zKEAsepRYe
— القناة التاسعة (@Alqanat9Tv) July 26, 2022
ويوم 22 جويلية، غرفة التجارة الألمانية في المغرب أن مدينة الدار البيضاء في المغرب، ستحتضن الخريف المقبل، أول مهرجان عالمي لمشروب البيرة، وسط جدل واسع في أوساط المجتمع المغربي.
وحسب ما أعلن عنه مكتب غرفة التجارة الألمانية في المغرب، سينتظم مهرجان البيرة الألماني “أكتوبر فيست”، بمنطقة بوسكورة القريبة من الدار البيضاء، يوم 28 أكتوبر المقبل.
وقد أثار إعلان تنظيم المهرجان في المغرب، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين متابعين اعتبروا هذه الخطوة منافية لقيم وأخلاق المغاربة، وآخرون عبّروات عن تقبّلهم لكلّ ما من شأنه الترويج للسياحة في المغرب، على حدّ قولهم.
تلك الثلة الحقيرة التي تكفلت بتلطيخ سمعة المغرب ودعت الى تنظيم مهرجان البيرة علانية تعطي الانطباع وكأن المغاربة شعب سكّير!
ما يعاني منه المغرب هو (ديكتاتورية الأقلية). هاته الأقلية التي تتفنن في صبغ كل النقائص والمثالب والمنكرات بصباغة مغربية لأغراض ذاتية نفسية قبل ان تكون خارجية pic.twitter.com/2EGeaNhtgg
— نورالدين بن الحاج 🇲🇦 (@noureddine_benh) July 22, 2022
لا لتمييع المجتمع المغربي المسلم
مهرجان البيرة في #المغرب خطوة فاجرة ومبارزة وقحة لشرع الله عز وجل، في بلد شكل ثغرة من ثغور الإسلام على مر الأزمنة، إنها ردة لا تمثل المجتمع المغربي المسلم، نرفضها ونطالب بمخاكمة من نظمها ومن رخص لها . pic.twitter.com/WlzEdcvQBV
— أحمد الرافعي الحمليلي (@Alhamlili_Rafai) July 22, 2022
#مهرجان_البيرة داخل ف تشجيع السياحة، سياحة الناس ديال le maroc و لكن من جيب الناس ديال المغرب
هكا و لا غلطت 😢
— ڣــٰٱ̍طــمۭــۃ ا̍ڵــزهــڕٰا̍ء (@Zahrae25) July 22, 2022
عشاق البيرة بالمغرب… مهرجان بوسكورة في انتظاركم! https://t.co/24nFWMOnPt
— lemaroc35.ma (@lemaroc35) July 22, 2022