إلغاء نتائج مسابقة التوظيف “المشبوهة” بغليزان

بعد نجاح شاب من دون اجتياز الامتحان

وجهت مديرية التربية لولاية غليزان إعلانا لجميع المترشحين لمسابقة توظيف العمال المهنيين من المستوى الأول بعنوان 2022، تبلغهم فيه أن الامتحان الخاص بهذه المسابقة التي جرت في الفترة الممتدة من 28 جانفي إلى 06 فيفري 2023 بمركز التكوين المهني والتمهين بحي شميريك بغليزان، سيعاد إجراؤه بمركز التكوين المهني والتمهين سي مجاهد بغليزان وهذا حسبما علمته الشروق من مصدر موثوق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة التي سبق للشروق أن انفردت بنشر تفاصيلها، جرت خلال الفترة الممتدة من 28 جانفي إلى 06 فيفري، أثارت جدلا واسعا وهزت الرأي العام المحلي، إثر الفضيحة التي كشفها المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لترقية الشباب والشغل بغليزان في مراسلته الموجهة لوالي غليزان، وسلمت نسخة منها للشروق، أين طالب فيها بفتح تحقيق في المسابقة المهنية للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بتوظيف 81 عاملا بقطاع التربية، التي نظمتها مديرية التربية لولاية غليزان.

وأشارت المراسلة إلى أن المكتب الولائي للمنظمة، سجل تجاوزات فيما يخص هذه المسابقة، مما يستوجب إلغاءها، فمثل هذه المسابقات أصبحت حسبما ذكر في المراسلة محسومة النتائج قبل الشروع فيها، على غرار نجاح شخص بعد صدور اسمه في قائمة الناجحين، وهذا دون المشاركة في الامتحان، ووصف هذا التصرف بسابقة خطيرة من شأنها نسف كل المساعي الحثيثة لتحقيق نزاهة ومصداقية عملية التوظيف، والتمس وقتها المكتب الولائي للمنظمة التدخل وإلغاء نتائج المسابقة وإعادتها من جديد من خلال آليات جديدة وصارمة، ضمن النزاهة والشفافية، والقضاء على المحسوبية.

وفي سياق التحضير لإعادة المسابقة، دعت مديرية التربية بالولاية المترشحين المعنيين للتقرب من المؤسسات التي أودعوا بها ملفات ترشحهم على مستوى بلدية إقامتهم، لاستلام استدعاءاتهم ودفع حقوق التسجيل قصد المشاركة في الامتحان المقرر إجراؤه أيام 14 و15 جويلية بالنسبة لبلدية غليزان، التي يبلغ عدد مترشحيها 817 مترشح، وأيام 13،12، 15، 16، 17، 19، 20، بالنسبة لباقي بلديات الولاية.

في السياق، كشف مصدر من محيط مركز التكوين المهني والتمهين بحي شميريك بغليزان، أن هناك قرارات عقابية صدرت بحق مدير المركز وإحدى الموظفات، تتمثل في إنهاء مهامهما بالمركز دون إعطاء توضيحات أخرى من شأنها الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء صدور هذا القرار، الذي يتعلق بالأجواء المصاحبة لإجراء امتحان هذه المسابقة.