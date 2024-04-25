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العالم
بسبب إضراب المراقبين الجويين:

إلغاء نحو 60 بالمئة من الرحلات في مطارات باريس

الشروق أونلاين
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إلغاء نحو 60 بالمئة من الرحلات في مطارات باريس
ح. م
صورة تعبيرية.

سيتم اليوم الخميس، 25 أفريل، إلغاء 75 بالمئة من الرحلات الجوية في مطار باريس-أورلي و55 بالمئة في مطار باريس-رواسي، على خلفية إضراب للمراقبين الجويين، حسب ما نقلته فرانس 24.

ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات في حركة الطيران في فرنسا، اليوم الخميس 25 أفريل، على الرغم من تراجع أكبر نقابة للمراقبين الجويين عن إضرابها.

الوضعية جعلت مئات الآلاف من الركاب في أوروبا يعيشون حالة غموض بخصوص رحلاتهم حسب ما أفادت به الرابطة الرئيسية لشركات الطيران الأوروبية يوم أمس الأربعاء.

وأضافت الرابطة التي تجمع شركات “رايان إير” و”لوفتهانزا” و”بريتيش إيرويز” و”إيزي جت” و”إير فرانس- كا إل إم” أنه “قبل الإضراب، اضطرت الشركات إلى إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية، معظمها كانت تنطلق من فرنسا أو متوجهة إليها”.

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