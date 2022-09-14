إلغاء نصف رحلات الطيران بفرنسا بسبب إضراب لمراقبي الملاحة

طلبت هيئة الطيران المدني في فرنسا، الثلاثاء، من شركات الطيران إلغاء نصف رحلاتها المبرمجة ليوم الجمعة المقبل، بسبب إضراب من المقرر أن ينفذه مراقبو الحركة الجوية.

وأكدت الهيئة، في بيان، التزامها بوضع “قواعد الخدمة الدنيا في المطارات حيثما ينطبق ذلك”، وأنه على الرغم من الإجراءات الوقائية “فمن المتوقع إلغاء الرحلات وحدوث تأخيرات كبيرة في كل مكان بالأراضي الفرنسية”، داعية الركاب لتأجيل رحلاتهم “إذا أمكن ذلك”.

ويأتي توجيه هيئة الطيران المدني الفرنسية ردا على إضراب مقرر يوم الجمعة المقبل دعت إليه نقابة مراقبي الحركة الجوية.

وسبق أن ألغيت عشرات الرحلات المبرمجة في مطار /شارل ديغول/ بالعاصمة باريس في يوليو الماضي، بسبب إضراب عمال المطارات المطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، في ظل ارتفاع نسبة التضخم والانتعاش القوي للسفر جوا مع تراجع جائحة كورونا.

وتشير توقعات وكالة الإحصاء الفرنسية إلى احتمال ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في فرنسا بـ 6.8 بالمائة على أساس سنوي خلال سبتمبر الجاري، وأن تظل بالقرب من هذا المستوى لبقية العام، كما تشير التوقعات إلى تسارع التضخم في فرنسا بوتيرة أكبر هذا العام، ما يضعف القوة الشرائية ويؤثر في النمو في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.