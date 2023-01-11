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إلغاء وتأخير مئات الرحلات الجويّة.. ماذا يحدث في سماء الولايات المتحدة؟

الشروق أونلاين
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إلغاء وتأخير مئات الرحلات الجويّة.. ماذا يحدث في سماء الولايات المتحدة؟
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إلغاء وتأخير مئات الرحلات الجوية في الولايات المتحدة

تسبّب عطل مجهول في أنظمة مطارات الولايات المتحدة، في إلغاء وتأخير المئات من الرحلات الجوية يوم الأربعاء.

وقالت إدارة الطيران الفدرالية في الولايات المتحدة، إن حركة النقل الجوي قد استؤنفت ظهيرة اليوم بالتدريج، بعد رفع الحظر عن إقلاع الطائرات.

وقالت إدارة الطيران في تغريدة على تويتر، إن حركة الطيران الطبيعية بدأت تعود بالتدريج في جميع أنحاء البلاد. مضيفة بأن العمل لا يزال جاريا للوقوف على سبب هذه المشكلة.

وتسبّب العطل غير المعروف في تأخير ما يفوق 4 آلاف رحلة جوية، وإلغاء 783 رحلة أخرى. حسب ما تظهره منصات متخصّصة في رصد حركة الطيران.

وكانت الإدارة نفسها قد طلبت من شركات الطيران قبل 3 ساعات، تأخير كل الرحلات الداخلية حتى الساعة التاسعة 9:00 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الثالثة 15:00 زوالا بتوقيت الجزائر).

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