إلغاء 4500 رحلة جوية عبر العالم بسبب متحور أوميكرون

تسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” الجمعة في إلغاء أكثر من 4500 رحلة جوية عبر العالم تزامنا مع تنامي حركة النقل الجوي بمناسبة موسم العطلات.

وكشف موقع “فلايت أوير” في بيان أنه تم إلغاء أكثر من 4500 رحلة جوية على مستوى العالم خلال الساعات الأخيرة بسبب تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا،معتبرا أن إلغاء آلاف رحلات الطيران وجه ضربة جديدة لموسم العطلات.

ولفت البيان إلى أن شركة “يونايتد إيرلاينز” في الولايات المتحدة ألغت ما لا يقل عن 700رحلة جوية كان من المقرر أن تغادر عشرات المطارات إلى جانب 44 رحلة أخرى كان من المفترض أن تقلع السبت، مضيفة أن شركات طيران أخرى في البلاد اتجهت نحو إلغاء أعداد اضافية من الرحلات بما في ذلك “دلتا إيرلاينز” و”جيت بلو” و”أليغانت”.

وأضاف أن أستراليا سجلت بدورها إلغاء عشرات الرحلات الجوية بمطارات المدن الكبرى في “سيدني” و”ملبور”، حيث ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الجائحة.