إلغاء 60 رحلة في مطار ميونيخ لهذا السبب

قام مطار ميونيخ بإلغاء نحو 60 رحلة بشكل كامل اليوم السبت، 18 ماي، وهذا بسبب حركة احتجاجية لمجموعة “الجيل الأخير”، حسبما نقلته دوتشيه فيله عن المتحدث باسم مطار ميونيخ الألماني، روبرت فيلهلم.

وقال روبرت فيلهلم أنه تمت إعادة الحجز بالنسبة لكل ركاب هذه الرحلات على متن طائرات أخرى، كما تم تحويل مسارات 14 طائرة كان من المفترض أن تهبط في مطار ميونيخ، نحو مطارات أخرى.

وقال المتحدث باسم ثاني أكبر مطار في ألمانيا أن جميع الركاب البالغ عددهم 140 ألف راكب سيصلون إلى وجهاتهم، ولكنه لفت إلى أن جزءا كبيرا منهم سيصل إلى متأخرا. كما أشار إلى أن الصالات في المطار ممتلئة للغاية كما تشكلت طوابير طويلة لاسيما عند مكاتب إعادة الحجز.

وقام المطار بإلغاء الرحلات بعد أن قام نشطاء من حركة “الجيل الأخير“، التي تدافع عن المناخ، بإحداث ثقب في أحد سياجات المطار في الساعة الخامسة من صباح اليوم ودخلوا منه إلى المدرج، أين قام ستة منهم بلصق أنفسهم هناك.

وبعد حوالي ساعتين من إغلاق المطار بشكل كامل تم استئناف الحركة الجوية واعتقال النشطاء الثمانية من طرف الشرطة.

وفي تعليقه عما قام به هؤلاء النشطاء المدافعون عن المناخ، كتب وزير الزراعة الألماني، جيم أوزديمير، المنتمي لحزب الخضر في منشور له عبر منصة إكس اليوم السبت: “ما الفائدة من إفساد بداية العطلة للناس؟ حملونا نحن الساسة المسؤولية، ناقشوا وجادلوا، لكن من فضلكم لا تدمروا الشيء الأهم لدينا في مكافحة أزمة المناخ ألا وهو التوافق الواسع النطاق داخل المجتمع”.