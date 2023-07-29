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إلغاء 96 رحلة جوية من مطار بلجيكي لهذا السبب

الشروق أونلاين
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إلغاء 96 رحلة جوية من مطار بلجيكي لهذا السبب

أُلغيت 96 رحلة جوية من مطار شارلوروا البلجيكي السبت والأحد بسبب إضراب طيّاري شركة “راين إير” عن العمل على خلفية ظروف عملهم.

وانتقد طيارو “راين إير” في بلجيكا عدم رغبة الشركة الايرلندية باحترام اتفاقية جماعية تنص على منحهم عددًا معينًا من أيام الإجازة مقابل التخفيضات التي طالت أجورهم في العام 2020 خلال أزمة كوفيد-19.

وتتهم نقابات الطيارين الشركة بعدم احترام القانون البلجيكي وبتحقيق أرباح بفضل “الإغراق الاجتماعي” الذي يخلق منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى.

وسيتأثر 17 ألف راكب كان يُفترض أن يصلوا إلى مطار شارلوروا أو أن يغادروا منه بهذه الحركة الاجتماعية، أي نحو 28% من الركاب الذين كان المطار يتوقع وصولهم ومغادرتهم لهذين اليومين.

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