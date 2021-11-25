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الجزائر

إلقاء القبض على 4 إرهابيين ينشطون بمنطقة الساحل

الشروق أونلاين
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إلقاء القبض على 4 إرهابيين ينشطون بمنطقة الساحل

تمكنت وحدات الجيش الوطني بغرداية، من إلقاء القبض على 4 إرهابيين ينشطون ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فقد “ألقت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي بغرداية بالناحية العسكرية الرابعة، يوم أمس 24 نوفمبر 2021، القبض على إرهابي (01)، كان ينشط ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل”.

ويتعلق الأمر بالمسمى “شركي بلال” والذي يستعمل الأسماء المستعارة “حذيفة” و”أبو البصير” والذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، وقد سمحت التحريات الموسعة بتوقيف ثلاثة (03) أفراد آخرين.

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