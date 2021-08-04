إلقاء القبض على الإرهابي المدعو “عبد المالك” ببرج باجي مختار

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، الثلاثاء، القبض على الإرهابي “ب. بن محمد” المدعو “عبد المالك” ببرج باجي مختار.

وأفاد بيان للوزارة أنه “في إطار مكافحة الإرهاب، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي القبض على الإرهابي “ب. بن محمد” المدعو “عبد المالك” بالقطاع العملياتي لبرج باجي مختار/ن.ع.6″.

وأوضحت أن “الإرهابي الذي كان قد التحق سنة 2017 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(03) مخازن ذخيرة مملوءة”.

في نفس السياق، “كشفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتفتيش ببلدية دوار الماء، ولاية الوادي، مخبأ يحتوي على (40) حشوة دافعة خاصة بقذائف المدفعية و(1957) طلقة ذخيرة من مختلف العيارات و(408) مفجر خاص بالألغام والقنابل اليدوية بالإضافة إلى مجموعة أجزاء ومخازن وسلاسل ذخيرة خاصة بأسلحة مختلفة وأجهزة اتصال”.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة (07) تجار مخدرات وضبطت (203) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب، في حين تم توقيف (15) تاجر مخدرات آخرين وحجز (10) كيلوغرام من نفس المادة بالإضافة إلى (6450) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (126) شخص وضبطت مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء و(33) مركبة و(12) مولدا كهربائيا و(17) مطرقة ضغط و(26) طنا من خليط الذهب الخام والحجارة بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بينما تم ضبط (07) بنادق صيد و(48) طن من النفايات النحاسية و(15000) علبة من مادة التبغ، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من غرداية وإن أمناس وتيزي وزو وتيبازة.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (7500) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (128) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران والقالة وعنابة وسكيكدة والشلف، فيما تم توقيف (44) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية وتندوف وجانت