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جواهر

إلقاء القبض على متظاهرة حملت لافتة “ليس ملكي” أمام الملك تشارلز (فيديو)

جواهر الشروق
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إلقاء القبض على متظاهرة حملت لافتة “ليس ملكي” أمام الملك تشارلز (فيديو)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على متظاهرة رفعت لافتة كتب عليها “ليس ملكي” خارج قصر وستمنستر، حسب ما نشر موقع ديلى ميل.

ورفعت المرأة اللافتة فى الهواء بينما اصطحبتها الشرطة بعيدًا عن بوابات البرلمان، حيث تلقى الملك تشارلز وقرينة الملكة، صبيحة الاثنين 12 سبتمبر تعازي أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات.

كما ألقى الملك تشارلز كلمة أمام البرلمان لأول مرة فى قاعة وستمنستر التى يبلغ عمرها قرابة 1000 عام وهى قلب قصر وستمنستر القديم حيث ستستلقي والدته على حالها من مساء الأربعاء لمدة أربعة أيام حتى تشييع جنازتها يوم الإثنين المقبل.

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