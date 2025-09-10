إلقاء رؤوس خنازير أمام مساجد بباريس كٌتب عليها “ماكرون”!

عُثر على رؤوس خنازير أمام عدة مساجد في منطقة باريس مكتوب على بعضها اسم ماكرون، في حادثة أثارت قلقا بشأن تصاعد الكراهية ضد المسلمين.

وقال قائد الشرطة، لوران نونيز، في مؤتمر صحفي: “رُميت رؤوس خنازير أمام بعض المساجد… أربعة منها في باريس وخمسة في الضواحي الداخلية”، مضيفًا أن الشرطة “لا تستبعد احتمال العثور على رؤوس أخرى”.

ووفقا لمكتب المدعي العام في باريس، وُضعت معظم الرؤوس أمام المساجد، ولكن عُثر على رأس واحد منها على الأقل في حقيبة سفر.

وأدان وزير الداخلية برونو ريتيلو هذه الأعمال، واصفًا إياها بـ”المشينة” و”غير المقبولة إطلاقًا”، قائلا: “أريد أن يتمكن مواطنونا المسلمون من ممارسة شعائرهم الدينية بسلام”.

وندد شمس الدين حافظ، إمام المسجد الكبير في باريس، بـ”الأعمال المعادية للإسلام” ووصفها بأنها “مرحلة جديدة ومؤسفة في تصاعد الكراهية ضد المسلمين”، داعيًا إلى “الوعي والتضامن الوطني ضد هذا المسار الخطير”، وفق ما نشره موقع “france24”.

وصرح مكتب المدعي العام في باريس لـ”وكالة فرانس برس” أن العديد من الرؤوس كُتب عليها اسم الرئيس إيمانويل ماكرون بالحبر الأزرق.

وأضاف نونيز أنه قد تكون هناك أوجه تشابه مع حوادث سابقة مرتبطة بـ”تدخل أجنبي”، لكنه حثّ على “توخي الحذر الشديد”.

ارتفعت الحوادث المعادية للمسلمين في فرنسا بنسبة 75% بين جانفي وماي 2025 مقارنةً بالعام السابق، مع تضاعف الهجمات على الأفراد ثلاثة أضعاف، وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية في جويلية.

التقى ماكرون بممثلي الجالية المسلمة في العاصمة عقب الحادث للتعبير عن “دعمه”، وفقًا لما ذكره مكتبه لوكالة فرانس برس.

صرحت عمدة باريس، آن هيدالغو، بأن المدينة اتخذت إجراءات قانونية، منددةً بـ”الأعمال العنصرية”، يحسب موقع rfi.

أثارت هذه الحادثة غضب الجالية المسلمة في فرنسا، وحتى بعض الفرنسيين والأجانب، وطالب بعضهم بمحاسبة المسؤولين، حيث قال أحد المستخدمين: “من الأهمية بمكان أن تقوم السلطات الفرنسية بالتحقيق بشكل شامل في هذه الجريمة باعتبارها جريمة كراهية ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وقال أخر: “أنا لست مسلمًا ولكنني لا أريد رأس خنزير على بابي أيضًا”.

وانتقد أحد النشطاء هذا السلوك الاجرامي، قائلا: “نجاسة؟ هذا ليس سلوكا طبيعيًا، هل من المقبول وضع رؤوس خنازير أمام كنيسة؟ ماذا عن رؤوس خيول؟”.