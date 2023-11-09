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إلهان عمر تصرخ دفاعا عن زميلتها الفلسطينية أمام الكونغرس.. وهذا ماقالته عن حرب غزة!

جواهر الشروق
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إلهان عمر تصرخ دفاعا عن زميلتها الفلسطينية أمام الكونغرس.. وهذا ماقالته عن حرب غزة!

دافعت النائبة الأمريكية الديمقراطية، إلهان عمر عن زميلتها رشيدة طليب، التي تعرضت للتوبيخ في مجلس النواب بسبب موقفها الداعم لفلسطين.

وصرخت النائبة ذات الأصول الصومالية خلال جلسة للنواب بالقول: “نفاق صارخ عندما يكون لديك جمهوريون على الجانب الآخر من الممر يحاولون خلق تعريفات ويقولون رشيدة تريد إبادة الناس عندما ظهر (النائب الجمهوري) ماكس ميلر نفسه على شاشة التليفزيون ويقول نحن نحول غزة إلى موقف للسيارات ونريد إبادة الفلسطينيين”.

وأضافت: “الصحيح هنا هو أن كل واحد منهم لم يعترف بأن الفلسطينيين يموتون بعشرات الآلاف ثم يلومننا نحن بأننا لا نعترف بالإنسانية”.

وتابعت: “طليب ستقف بقوة، والحركة الفلسطينية ستستمر حتى التحرير، وحتى يصبح لكل فلسطيني الحق في العيش بحرية”.

وفي أثناء كلامها قاطعها رئيس مجلس النواب مايك جونسون بحجة أنها تجاوزت الوقت المخصص لخطابها.

وكان مجلس النواب صوت بـ 234 صوتا مقابل 188، لصالح توبيخ طليب الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس.

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