تتجه المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نحو مسار فني وتقني جديد في دولة سويسرا، وذلك عقب اختتام الأطراف المجتمعة للجولة الأولى من المحادثات السياسية الرفيعة التي عقدها الشركاء بوساطة قطرية وباكستانية مكثفة.

وشهدت هاته الجولة دفعاً دبلوماسياً كبيراً تخللته توترات حادة ومفاجئة على خلفية التصريحات الحادة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونقلت وسائل الإعلام العالمية عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن محادثات فنية متخصصة ستنطلق بصفة رسمية اليوم الاثنين لبحث كافة الآليات التنفيذية والميدانية المرتبطة بتطبيق مذكرة التفاهم الإستراتيجية المبرمة بين الجانبين، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل متخصصة ومصغرة تتولى متابعة الملفات الحساسة المطروحة على طاولة النقاش، في مسعى جاد من القوى الإقليمية والدولية لمنع انهيار جهود التهدئة وتحويل بنود الهدنة المؤقتة إلى التزامات عملية قادرة على الصمود أمام تقلبات المشهد السياسي والعسكري في جبهات الشرق الأوسط.

ويترأس الوفد الإيراني المفوض للمحادثات الفنية الحالية نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، بمشاركة واسعة من كبار الخبراء والمستشارين الإيرانيين في الشؤون السياسية والاقتصادية والقانونية الدقيقة، ويحضر هاته الجلسات المغلقة ممثلون ودبلوماسيون عن دولتي قطر وباكستان بصفتهما دولتين وسيطتين تقودان مساعي التوفيق وتقريب وجهات النظر الصعبة بين واشنطن وطهران.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان رسمي أن المرحلة المقبلة من الحوار الدبلوماسي ستشهد إنشاء لجان تقنية متخصصة إلى جانب تأسيس لجنة إشراف عليا مشتركة تتابع عن كثب مدى تقدم الأطراف في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأشارت الخارجية الإيرانية في الوقت ذاته إلى أن المباحثات الفنية الافتتاحية تناولت بعمق قضايا تصدير النفط الإيراني نحو الأسواق العالمية والإعفاءات القانونية المرتبطة به، فضلاً عن مناقشة ملف الإفراج عن الأصول والودائع المالية الإيرانية المجمدة وتحديد ترتيبات عملية وفورية للشروع في تنفيذ بعض التفاهمات المبادئ الاقتصادية المتفق عليها بين الطرفين.

وشددت العاصمة طهران على أن مبدأ الالتزام المتبادل مقابل الالتزام يشكل القاعدة الأساسية والوحيدة والشرط الصلب للتحقق من تنفيذ كافة التعهدات المتبادلة بين الجانبين، مؤكدة أن استمرار عمل فرق العمل والانخراط في مفاوضات أوسع نطاقاً يظل مرهوناً بتنفيذ واشنطن لعدد من البنود الأساسية والجوهرية الواردة في نص المذكرة المشتركة.

وجاء هذا الانتقال السريع نحو المسار الفني والتقني بعد يوم واحد من المباحثات السياسية المكثفة والمعقدة في سويسرا، حيث أعلن الوسطاء القطريون والباكستانيون إحراز تقدم مشجع وملموس في عدد من الملفات الشائكة، ومن بينها توافق الوفود على إنشاء آلية عملية وعاجلة لفض الاشتباك العسكري الميداني في لبنان، ووضع ترتيبات أمنية ولوجستية تهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية الدولية واستمرار حركة العبور الآمن والمجاني لناقلات النفط والتجارة عبر مضيق هرمز الإستراتيجي تفادياً لوقوع عجز طاقوي في البورصات العالمية.

ورغم الأجواء الإيجابية والتفاؤل الحذر الذي ساد جانباً من المحادثات خلف الأبواب المغلقة، تعرضت المفاوضات لانتكاسة مؤقتة إثر التصريحات الحادة والتهديدات المباشرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران والوفد المفاوض، مما دفع البعثة الإيرانية إلى إبداء احتجاج رسمي شديد وطرح القضية بقوة خلال الاجتماعات المشتركة باعتبار تلك التهديدات تتعارض بالكامل مع المبادئ الدبلوماسية المنظمة للتفاوض، قبل أن تنجح الاتصالات المكثفة والوساطة المباشرة من الدوحة وإسلام آباد في استئناف لغة الحوار وتجاوز العقبة.

ويضم الوفد الأمريكي المشارك في هاته الجولات نائب الرئيس جاي دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى جانب مستشار البيت الأبيض السابق جاريد كوشنر، بينما يمثل الجانب الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، حيث اتفق الطرفان وفق بيان الوسطاء على إنشاء لجنة سياسية رفيعة المستوى ومجموعات عمل متخصصة بالملف النووي والعقوبات وآليات تسوية النزاعات، كما توصل الجانبان إلى خارطة طريق واضحة تمتد لستين يوماً بهدف التفاوض على اتفاق نهائي وملزم، إلى جانب إنشاء خط اتصالات دائم ومباشر بشأن مضيق هرمز لتفادي أي حوادث بحرية أو سوء تقدير ميداني قد يؤثر سلباً في حركة الملاحة الدولية.

وفي الملف اللبناني أعلن الوسطاء عن تشكيل خلية مشتركة لفض الاشتباك ومتابعة تثبيت وقف إطلاق النار الفعلي، في خطوة تراها طهران وواشنطن بمثابة الاختبار الأولي والأساسي لمدى قدرة التفاهمات الجديدة على تحقيق نتائج ميدانية ملموسة.